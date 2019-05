Passatempo “The Gift na Aula Magna”. Ganhe um bihete duplo para o concerto

Os The Gift regressam esta quinta-feira, dia 9 de maio, à Aula Magna, para um concerto integrado na digressão “Primavera / Verão”, que apresenta os temas dos dois últimos discos editados pela banda.

Ao mesmo tempo, é o retorno a uma sala clássica e importante no percurso do grupo português. Foi naquele palco que, há 20 anos, os The Gift apresentaram ao vivo o disco que os revelou em definitivo.

O Observador tem dois bilhetes duplos para oferecer e para se habilitar a ganhar um deles tem de ser um dos mais rápidos a responder à pergunta: “Qual o título do disco que os The Gift apresentaram ao vivo a 9 de junho de 1999 na Aula Magna?”.

Deve enviar a resposta correta para o e-mail leitor@observador.pt com o assunto “The Gift”, até às 11h de quarta-feira, 8 de maio. Para que a sua candidatura seja válida, o corpo do e-mail deve incluir o nome completo e o número de identificação (bilhete de identidade ou cartão de cidadão).

Esteja atento à sua caixa de e-mail: os vencedores do passatempo serão contactados até às 19h também de quarta-feira, dia 8.

