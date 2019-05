Rui Rio: “Se Sá Carneiro não tivesse criado um partido eu se calhar tinha ido para o PS”

No dia em que o PSD comemora 45 anos, o líder social democrata foi ao cinema ver o filme português Snu, baseado na história de amor entre Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro, um dos fundadores do partido. Frontalidade, convicção, seriedade, garra ou coragem foram alguns traços da personalidade de Sá Carneiro apontadas por Rui Rio, que acredita serem “a raiz do PSD”. “A raiz de tudo isto é o perfil do Dr. Sá Carneiro”.

Rio refere que nesta “época política” estas são “as características que mais falta fazem, também por isso estão mais valorizadas”, referindo-se à crise política do fim de semana passado. “É evidente que aquilo que se passou nos últimos dias em Portugal, marca muito bem esta diferença. Tudo aquilo que se passou por parte do Governo foi o contrário disto que o Dr. Sá Carneiro valorizava e defendia.” Rio vai mais longe. “Eu não estou a ver o Dr. Sá Carneiro a ensaiar um golpe de teatro e a demitir-se como primeiro ministro porque lhe dá jeito na tática partidária, era um homem de Estado e esta é a nossa matriz.”

O líder social democrata já assumiu várias vezes o seu fascínio pela figura de Sá Carneiro, afirmando mesmo que foi graças a ele que se tornou militante do PSD. Diz-se “duplamente agradecido” ao fundador do partido, pois graças a ele o seu destino não foi o PS. “Já disse muitas vezes porque é rigorosamente verdade, eu não entrei para o PPD, eu entrei para o partido do Dr. Francisco Sá Carneiro, por isso se nós hoje temos de estar agradecidos ao Dr. Sá Carneiro eu tenho de estar duplamente agradecido, porque se o Dr. Sá Carneiro não tivesse criado um partido eu se calhar tinha ido para o PS, vejam bem o que me tinha acontecido. Portanto, eu a ele estou duplamente agradecido por ter feito um partido e por me ter livrado de semelhante coisa e de poder estar hoje aqui.”

Aos 45 anos, Rio admite que o partido “apresenta o desgaste normal” e que compete ao PSD alterar isso, ou seja, fazendo “as reformas necessárias que se impõem” para que continue a ser “o mesmo partido, mas no século XXI, em 2019”.

