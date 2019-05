Secretário do Tesouro recusa entregar declaração de impostos de Trump ao Congresso

O secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, revelou esta segunda-feira que não irá fornecer as declarações de impostos do presidente Donald Trump, dos últimos seis anos, como pediu uma comissão de democratas da Câmara dos Representantes, avança o The Washington Post.

Numa carta dirigida a Richard Neal, alto dignitário do partido democrata, que o The Washington Post publica, Mnuchin explica que pediu conselhos junto do Departamento de Justiça que terá concluído que entregar as declarações de impostos de Trump seria ilegal, apontando possíveis violações de privacidade.

Mnuchin acrescentou que os pedidos do Congresso “devem servir um propósito legislativo legítimo”, que o pedido dos democratas não tem, escreve ainda na carta. Mnuchin já tinha dito em meados de março que “cumpriria a lei” se o Congresso exigisse a declaração de impostos de Donald Trump.

Richard Neal emitiu o pedido na quarta-feira, alegando que “é fulcral garantir a responsabilidade do governo e dos seus representantes eleitos”. “Terminámos o trabalho de campo necessário para fazer um pedido desta dimensão e tenho a certeza que estamos dentro dos legítimos direitos legais”, escreveu o democrata. Alegando que o pedido não pretende ser um ataque político mas sim um esclarecimento, Neal garante que a sua preparação foi feita dentro do seu próprio “caminho e agenda”, de forma “completamente independente de outras atividades do Congresso.”

