Trump diz que o procurador Robert Mueller “não devia testemunhar” perante o Congresso dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, disse este domingo que o procurador-especial Robert Mueller “não devia testemunhar” perante o Congresso. Mueller, que investigou as suspeitas de interferência dos russos na campanha presidencial de 2016 — e cujo relatório foi publicado no mês passado afastando a hipótese de conluio de Trump —, é esperado no parlamento norte-americano este mês para falar aos congressistas. Mas Trump não concorda com a ideia, uma vez que o relatório concluiu que “não houve crime”.

Divulgado a 18 de abril, o relatório do procurador-especial Robert Mueller não acusou Donald Trump de nenhum crime —levando o Presidente norte-americano a reagir afirmando que as conclusões significavam um “Game Over” para os seus adversários políticos —, mas, como o Observador explicou neste especial, deixou indícios de que o presidente poderá ter obstruído a justiça várias vezes e não o ilibou diretamente de nada.

Na altura, especialistas explicaram ao Observador que Mueller respeitou o precedente do Departamento de Justiça dos EUA de não acusar formalmente o Presidente que está em funções. Porém, com a convocatória para testemunhar perante o Congresso para explicar as suas conclusões aos congressistas — e, por conseguinte, aos cidadãos norte-americanos —, o caso passa para a arena política, onde o parlamento pode considerar que o relatório tem matéria suficiente (ainda que não criminal) para lançar um impeachment a Trump.

Na última sexta-feira, quando foi questionado pelos jornalistas sobre a possível audiência de Mueller perante o Congresso, Trump respondeu: “Não sei. Isso é com o nosso procurador-geral, que tem feito um trabalho fantástico”. De acordo com o Politico, o procurador-geral William Barr já disse ao Congresso que não tem nenhuma objeção à audição de Mueller.

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019