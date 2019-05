Venezuela. Guaidó admite levar intervenção militar dos Estados Unidos ao parlamento

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, admitiu este sábado, numa entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, que cometeu erros ao promover uma revolta militar no país na semana passada — que foi reprimida pelo regime de Nicolás Maduro — e disse estar disponível para uma intervenção militar norte-americana.

Guaidó liderou, na semana passada, uma tentativa de golpe de Estado com o objetivo de derrubar Maduro, que falhou após não conseguir reunir os apoios militares e populares anunciados. “Talvez porque ainda precisemos de mais soldados, e talvez precisemos que mais oficiais do regime estejam dispostos a apoiá-lo [o golpe] e a apoiar a constituição”, disse Guaidó ao jornal norte-americano.

Questionado sobre uma eventual intervenção militar norte-americana no país, Juan Guaidó disse que estaria disponível a levar essa possibilidade ao Parlamento venezuelano, descartando uma decisão unilateral do governo de Donald Trump. Os EUA já disseram que estão “alerta” e preparados para uma eventual intervenção e o presidente Trump tem afirmado repetidamente que todas as opções estão em cima da mesa.

Guaidó acrescentou ainda qualquer intervenção norte-americana na Venezuela terá de ser feita em parceria com as forças armadas venezuelanas. O The Washington Post perguntou a Guaidó o que é que responderia se o conselheiro norte-americano para a segurança nacional, John Bolton, lhe telefonasse a oferecer uma intervenção militar por parte dos EUA.

Querido amigo, embaixador John Bolton, obrigado por toda a ajuda que tem dado à causa justa aqui. Obrigado pela opção, vamos avaliá-la, e provavelmente considerá-la no parlamento para resolver esta crise. Se for necessário, talvez a aprovemos”, disse Juan Guaidó.

O autoproclamado presidente interino do país afirmou mesmo que o facto de os EUA estarem a considerar todas as opções representa “boas notícias”. “Estamos a avaliar todas as opções. É bom saber que aliados importantes como os EUA também estão a avaliar a opção. Isso dá-nos a possibilidade de, se precisarmos de cooperação, sabermos que a teremos.” Guaidó repetiu a ideia numa entrevista à BBC.

“Reconhecemos os nossos erros”

Consciente de que o golpe que tentou levar a cabo na semana passada falhou, Guaidó garante que continuará o combate. “O facto de termos feito o que fizemos e de não termos tido sucesso da primeira vez, não significa que não seja válido. Estamos a enfrentar um muro, que é uma ditadura absoluta. Reconhecemos os nossos erros — o que não fizemos, e o que fizemos a mais”, disse.

Guaidó, que é o presidente do parlamento venezuelano, assegura também que conversar com Maduro “não é uma opção”. “Isso aconteceu em 2014, em 2016, em 2017… O fim da usurpação é uma condição para qualquer diálogo possível”, disse ao The Washington Post, acrescentando que acredita que Maduro está “assustado” — e por isso ainda não ordenou a detenção de Guaidó.

Continuar a ler