Abalo sísmico de 7,2 de magnitude registado na Papua-Nova Guiné

Um tremor de terra de magnitude 7,2 abalou esta segunda-feira a Papua-Nova Guiné, país situada no designado Anel de Fogo do Pacífico, que regista sismos com frequência, informou a agência norte-americana para a Geologia (USGS).

Esta agência localizou o epicentro do abalo a cerca de 260 quilómetros a norte da capital, Port Moresby. O sismo ocorreu numa área montanhosa com poucos habitantes. A cidade mais próxima, Bulolo, tem 20.000 habitantes.

O hipocentro foi situado a 126 quilómetros e o risco de tsunami afastado.

O evento ocorreu às 7h19 horas locais (22h19 de Lisboa).

powerful #Earthquake m7.2

This was a big one i only caught the tail end of it on film but it was big you can hear it. Got stuff thrown around in the house and the power is now cut off

