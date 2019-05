O despiste de uma viatura ligeira de passageiros obrigou esta terça-feira de manhã ao corte do trânsito na A5, no sentido Lisboa-Cascais, junto à Escola Superior de Hotelaria e Turismo, no Estoril. O acidente fez um ferido ligeiro, avança o Notícias ao Minuto.

O alerta surgiu às 8h00 e para o local foram enviados oito operacionais com quatro viaturas entre bombeiros, GNR e Brisa.

(em atualização)

