Afinal, o parto de Meghan Markle não terá sido em casa. O que mudou?

A rainha Isabel II viu nascer os seus quatro filhos em casa e Meghan Markle terá manifestado o desejo de seguir os passos da avó do príncipe com que casou a 19 de maio do ano passado. Agora, informações mais recentes apontam para que o parto do primeiro filho de Harry e da norte-americana tenha acontecido no hospital.

O príncipe Harry falou entusiasticamente sobre o nascimento do filho, na passada segunda-feira, à porta da Frogmore Cottage, em Windsor, atual residência dos duques de Sussex. A declaração em frente à casa onde Harry e Meghan moram desde há alguns meses fez com que a especulação em torno do parto em casa aumentasse e circulasse — a BBC, a título de exemplo, fez um trabalho sobre como é dar à luz em casa.

Apesar de Meghan e de Harry não terem participado na já habitual sessão fotográfica à porta da maternidade — aconteceu quando os filhos da princesa Diana e de Kate Middleton nasceram –, a correspondente real do Daily Mail, Rebecca English, assegura que Meghan foi transportada para um hospital por uma equipa de segurança da Scotland Yard que primou pelo secretismo. Tal terá acontecido à revelia de alguns membros seniores da realeza.

Exclusive in tomorrow’s #DailyMail, #BabySussex was born in hospital, dashing Meghan’s plans for a home birth. Taken from the the brilliant #MailPlus app (see tomorrow’s paper from 11pm). We’ve a host of other exclusive #royalbaby stories in 23 pages of unrivalled coverage. pic.twitter.com/pyQX2LC1r0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 6, 2019

“Fontes dizem que ela permaneceu lá durante a noite, antes de o bebé nascer às 05h26 de segunda-feira, com o príncipe Harry a seu lado”, escreveu ainda Rebecca English. Aparentemente, a duquesa de Sussex deu à luz num hospital em Londres antes de regressar a casa.

A também jornalista Emily Andrews, correspondente real para o jornal The Sun, confirmou, via Twitter, a teoria do parto no hospital. “Fomos levados a acreditar pelos funcionários do palácio que o bebé Sussex nasceu na Frogmore Cottage, mas, de facto, ele nasceu no hospital privado londrino The Portland.”

Tanto a princesa Diana como a princesa Anne deram à luz na maternidade Lindo Wing, no hospital St. Mary em Londres. O mesmo aconteceu quando foi a vez de Kate Middleton, que teve os seus três filhos no mesmo local.

And here’s the official announcement on the easel at Buckingham Palace on #babysussex. He was born at Frogmore Cottage, but unlike other royal baby announcements the midwife/drs who delivered him aren’t named as #Meghan & Harry wanted to keep it private. pic.twitter.com/gMI6jiL8kC — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) May 6, 2019

Os desejos de Meghan, ao que tudo indica, seriam diferentes: a duquesa de Sussex queria ter um parto em casa, uma realidade que não se concretizou depois de esta, de acordo com o Daily Mail, ter sido levada para o hospital no domingo. Não se sabe se o parto foi ou não induzido, embora Meghan estivesse alegadamente com uma semana de atraso.

O mesmo jornal volta a referir o hospital londrino Portland, onde um parto normal pode custar até 15 mil libras (17.500 euros). Foi nesta instituição que as princesas Beatriz e Eugenie vieram ao mundo.

O Palácio de Buckingham recusou confirmar esta informação ao Daily Mail, que, citando fontes próprias, garante que o parto aconteceu em contexto hospitalar.

