“Bem-vindo ao clube da privação do sono”. A reação de William e Kate ao novo bebé real

O filho de Harry e Meghan Markle nasceu na madrugada da passada segunda-feira. Ainda sem nome, as reações dentro e fora da família real, chegaram horas depois. Nesta terça-feira, um dia depois de nascimento, William e Kate fizeram uma aparição pública, por ocasião do lançamento da regata The King’s Cup, em Londres. Oportunidade para reagir ao vivo e a cores, depois da congratulação via Instagram.

Questionado sobre o nascimento do sobrinho, William respondeu sorridente. “[Estou] absolutamente entusiasmado e obviamente ansioso por vê-los nos próximos dias, quando tudo acalmar. É um prazer dar as boas-vindas aos meu irmão à clube da privação do sono que é a parentalidade”, respondeu aos jornalistas. William e Kate, de 36 e 37 anos, respetivamente, têm três filhos — George, de 5 anos, Charlotte, que completou 4 na semana passada, e Louis, com 1 ano.

[Veja o vídeo com as declarações dos duques de Cambridge, esta terça-feira, em reação ao nascimento do primeiro filho de Harry e Meghan]

"We're absolutely thrilled – welcome to the Sleep Deprivation Society!" — The Duke of Cambridge on his and The Duchess's delight at the birth of The Duke and Duchess of Sussex's son pic.twitter.com/3sTvDL14Cr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 7, 2019

“[Tenho] vários conselhos, vários conselhos, mas desejo-lhe o melhor e espero que possa abrandar nos próximos dias e aproveitar o facto de ter um recém-nascido na família, com todas as alegrias que ele traz”, acrescentou o irmão mais velho de Harry e o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. A duquesa de Cambridge também felicitou o casal, ela que foi tia pela primeira vez em outubro do ano passado, quando a irmã mais nova, Pippa Middleton, deu à luz Arthur Michael William Matthews.

“É um momento tão especial. E com os aniversários do Louis e da Charlotte, é uma ótima altura do ano para ter um bebé. Como disse o William, estamos ansiosos por conhecê-lo e para descobrir como se vai chamar. É mesmo entusiasmante para eles, desejamos-lhe o melhor. Estas próximas semanas são sempre um bocado assustadores quando é a primeira vez, por isso, desejamos-lhes o melhor”, rematou a duquesa.

Continuar a ler