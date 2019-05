“Deixem-se de politiquices” e entendam-se sobre o essencial, pede Mário Nogueira aos partidos

É o último apelo dos professores aos deputados. “No dia da votação, deixem-se de politiquices”, pediu Mário Nogueira, líder da Fenprof, em conferência de imprensa, apelando aos deputados que aprovem a recuperação do tempo integral em que a carreira esteve congelada, deixando a César o que é de César: “Nós negociaremos com o governo seguinte aquela que é a restante recuperação.”

Quando parece cada vez mais improvável que as diferentes bancadas se entendam sobre a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias —, depois de uma curta vitória na Comissão de Educação e que não durou sequer 24 horas — a Fenprof usa os últimos cartuchos para se dirigir a todos os partidos políticos, de direita e de esquerda, a quem irá endereçar uma carta aberta nesta tarde de terça-feira.

“Não estou a dizer à esquerda que deve aceitar o que a direita diz, nem digo à direita para aceitar o que diz a esquerda. Pensem no que é essencial naquilo que nos trouxe até aqui”, disse o secretário-geral da Fenprof. E o essencial é garantir a recuperação de todo o tempo congelado. O faseamento ou a alínea que obriga a ter em conta a estabilidade das contas públicas durante a negociação são, nesta altura do campeonato, questões de somenos importância para os professores.

Nogueira insistiu na mesma tecla, num discurso claramente dirigido aos partidos políticos: “Não levem para cima da mesa aspetos que não são essenciais para a discussão. Façam justiça aos professores com os 2 anos do governo a transformarem-se no primeiro momento do faseamento, deixando que nós negociemos com o governo seguinte aquela que é a restante recuperação. Não aprovem alguma coisa que mate em definitivo a luta dos professores.”

Até 15 de maio, a Assembleia da República terá de se pronunciar, em votação final global, sobre as propostas de alteração ao decreto lei do governo que prevê a recuperação faseada de apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias de um total de 9 anos em que as carreiras estiveram congeladas.

Esta data é especialmente importante porque os professores têm uma ameaça de greve às reuniões de avaliação em cima da mesa.

Se a greve avançar, o pré-aviso tem de ser entregue até 22 de maio para cumprir os procedimentos legais. E a 15 de maio, o Parlamento encerra temporariamente os trabalhos na sequência das eleições europeias e da campanha eleitoral. O regresso está agendado para a segunda-feira seguinte às eleições, 27 de maio, o que é demasiado tarde para os professores.

Na quinta-feira passada, a oposição aprovou em conjunto uma proposta de alteração que devolvia aos professores o tempo integral da carreira congelada. Na sexta-feira, o primeiro-ministro ameaçou demitir-se se em votação global a mesma fosse aprovada. Desde então, a direita já recuou na sua posição e a esquerda recusa viabilizar a alínea sobre sustentabilidade de contas públicas de que CDS e PSD não abdicam. Desta forma, não será possível aprovar qualquer alteração ao decreto lei do Governo em plenário.

“Os professores estão à espera de ouvir, de ver, que aqueles que dizem que defendem a recuperação integral do tempo de serviço têm capacidade de encontrar uma solução que permita que seis anos e meio desse tempo não sejam eliminados na votação”, detalhou Mário Nogueira.

(em atualização)

