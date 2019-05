Estado moçambicano arrecadou receitas de mais de 968 milhões de euros até março

O Governo moçambicano arrecadou pouco mais de 49 mil milhões de meticais (968,7 milhões de euros) de receitas no primeiro trimestre deste ano, um incremento de 6,4% em comparação com igual período do ano passado, foi esta terça-feira anunciado.

A porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Ana Comoana, disse, em conferência de imprensa que a despesa do Estado ultrapassou 60,2 mil milhões de meticais (842 milhões de euros), de janeiro a março deste ano, contra 54,3 mil milhões de meticais (757 milhões de euros) de igual período do ano passado, um aumento de 7,3%.

“O Governo considera aceitável este nível de execução, que mostra um equilíbrio relativamente ao mesmo período do ano passado”, disse Ana Comoana.

A execução orçamental no primeiro trimestre aconteceu num contexto adverso para a economia, caracterizado por calamidades naturais, nomeadamente os ciclones Idai na região centro e Kenneth no norte.

