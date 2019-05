FC Porto esconde segredos do Benfica

O Futebol Clube do Porto continua a esconder segredos do Benfica. A acusação é feita pelos encarnados, no processo cível relativamente à divulgação de emails, nas alegações escritas, segundo avança o Correio da Manhã. O jornal escreve ainda que o clube da Luz mantém o pedido de pagamento de 17,7 milhões de euros aos azuis e brancos, aos administradores e ainda a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.

“Os réus acederam e mantêm na sua posse documentos relativos a avaliações técnicas e táticas, contratos e protocolos em que o Benfica é parte, atos societários, estratégia comercial e empresarial, estratégia de comunicação, informações financeiras, informações médicas dos seus atletas, comunicações relativas a negociações de atletas, scouting interno e internacional, entre outras informações confidenciais e secretas”, defende o Benfica nas alegações escritas, segundo documento a que o CM teve acesso.

Os dragões terão ainda na sua posse, segundo os encarnados, informações “sobre metodologias avançadas de treino desenvolvidas pelos técnicos do Benfica, relatórios sobre desenvolvimento físico dos atletas, relatórios de estratégia de desenvolvimento do Centro de Alto Rendimento, planos de jogo detalhado e esquemas táticos e posicionais”.

Por tudo isto, o Benfica fala em concorrência desleal e diz que os réus não agiram pelo interesse público. Já Francisco J. Marques, acusa, terá atuado com inequívoco dolo direto.

Preparou, com suporte e apoio dos restantes réus, uma campanha para descredibilizar o Benfica. Para além disso, solicitou mais documentos à sua fonte anónima e na forma como vasculhou toda a informação, não atendeu apenas ao interesse público”, sublinham os encarnados.

Para o Benfica, a concorrência desleal desenvolvida pelo FC Porto atingiu a reputação e o bom nome comercial do Benfica e no valor da marca.

