Toulouse. As 4 reféns do adolescente armado já foram libertadas

Um adolescente armado de 17 anos fez quatro reféns no interior de um bar na cidade de Blagnac, nos arredores de Toulouse, esta terça-feira mas as mulheres já foram libertadas, avança o Le Figaro, depois de quatro horas retidas no interior do estabelecimento. O suspeito já será conhecido das autoridades por envolvimento nos protestos dos coletes amarelos, em França. Afirmava ser “o braço armado” do movimento.

Fonte policial disse ao Le Figaro que foi encontrada na casa do suspeito uma carta com a mensagem “Tenho muita pena de ter feito isto”. O suspeito foi interrogado em dezembro de 2018 por ligações ao movimento dos coletes amarelos.

O anúncio da libertação das mulheres foi feito pela polícia local no Twitter. Segundo o Le Figaro, que está a acompanhar a evolução do caso ao minuto, o sequestrador ainda se encontra no interior.

#securitepublique #Blagnac Les personnes retenues dans un tabac dans le secteur du plan du Port à Blagnac sont libérées. — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) May 7, 2019

O rapaz terá disparado sobre as autoridades mas não há relato de ferimentos provocados pelo ataque, avança a agência de notícias Associated Press. As vítimas tratam-se da dona do espaço e de três empregadas e estão sã e salvas.

All hostages in #Toulouse confirmed to be women, as gunmen remains barricaded in shop after firing at cops https://t.co/GLmNsT1Xwk pic.twitter.com/4I1xqLmOD7 — Daily Star (@Daily_Star) May 7, 2019

A estação de televisão local France 3 avançou que foram disparados para o ar três tiros e adiantou que o rapaz utilizava um capacete que inclui uma câmara e exigiu falar com um negociador que representasse a polícia francesa. O bairro em que o rapto aconteceu foi cortado ao trânsito e foi montado um perímetro de segurança, com evacuação da zona e avisos da polícia para que os moradores permaneçam no interior das habitações.

(Em atualização)

