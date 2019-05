Piloto mercenário português terá sido capturado por forças anti-governo na Líbia

Um piloto português que estaria a combater na Líbia como mercenário ao serviço das forças que apoiam o governo terá sido capturado e detido pelo autodenominado Exército Nacional da Líbia — que apoia o general Khalifa Haftar, antigo aliado de Kadhafi, na ofensiva que lançou este ano para tentar tomar o controlo do país.

De acordo com um comunicado das forças leais a Khalifa Haftar citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu, “o piloto do avião, de origem portuguesa, foi detido”.

Os elementos do Exército Nacional da Líbia que capturaram o piloto divulgaram fotografias e vídeos do homem, que entretanto foram divulgados através do Twitter. Nos vídeos, é possível ver o piloto com a cara ensanguentada enquanto os militares gritam com ele. Foram também divulgadas selfies tiradas por militares sorridentes com o homem no meio.

O piloto terá partido esta manhã de avião da cidade de Misrata, que tem servido de base às forças que apoiam o primeiro-ministro Fayez al Serraj, reconhecido internacionalmente como líder do governo do país, e terá sido abatido pelos apoiantes de Haftar na região de al-Hira, perto da cidade de Gharian.

O português seguia num caça Mirage F1 que era propriedade do governo de Al Sarraj.

Quando foi transferido para o quartel das forças para receber tratamento médico, o homem terá afirmado ser um cidadão português.

Este não é o primeiro português na milícia líbia que apoia o governo de Tripoli. Em 3 de junho de 2016, um português que pilotava um outro caça Mirage teve um problema técnico com o avião. Ainda se ejetou, mas acabaria por morrer por causa dos ferimentos.

Back in June 2016, #Libyan_Dawn_Air_Force lost one of its 2 Mirage F1s piloted by Joe Horta at #Misrata, #Libya! pic.twitter.com/ZBNRAGmYaU — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 9, 2016

A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Speciale Libia e partilhada através do Twitter pela eurodeputada Ana Gomes, que entretanto confirmou ao Observador estar a tentar obter mais informação sobre o incidente.

Segundo fonte oficial ao Observador, o Ministério da Defesa “está a apurar” o que se passou.

Oito anos depois da guerra civil líbia e da morte de Muammar Kadhafi, a Líbia tem visto falhar as tentativas de democratização do país coordenadas pelas Nações Unidas

No início deste ano, Haftar, ex-aliado de Kadhafi, lançou uma ofensiva para tomar o controlo da capital, Tripoli, a partir do leste, onde tem as suas forças leais — o autodenominado Exército Nacional da Líbia.

As forças leais a Haftar têm encontrado resistência de alguns grupos que permanecem leais ao governo apoiado pelas Nações Unidas e reconhecido internacionalmente, como este baseado na cidade de Misrata.

Continuar a ler