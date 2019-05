Portuguesa 360imprimir capta 18 milhões de euros em investimento para entrar em 17 novos mercados

A startup portuguesa 360imprimir captou um investimento de 18,22 milhões de euros (20,4 milhões de dólares), liderada pela investidora alemã LeadX Capital, para entrar em 17 novos mercados, alargar a gama de produtos e investir em tecnologia e Investigação & Desenvolvimento, anunciou esta terça-feira em comunicado. Participaram na ronda a investidora francesa Omnes Capital, a portuguesa Pathena e o fundo de investimento 200M, que é gerido pela PME Investimentos e é cofinanciado pela União Europeia.

Na 360imprimir temos um histórico de crescimento sustentado e é esse mindset que queremos manter. Por isso, agora que contamos com uma plataforma sólida, que alargámos a nossa gama de produtos, que crescemos a nossa equipa, temos a certeza de que este é o momento ideal para entrar nestes mercados. Esta ronda de investimento veio dar-nos suporte para este grande passo”, afirma Sérgio Vieira, líder da 360imprimir.

A 360imprimir foi criada em 2013, depois de dois dos seus cofundadores terem percebido que era difícil adquirir produtos de impressão a preços económicos. O problema transformou-se numa nova oportunidade de negócio e cinco anos depois a empresa fechou 2018 a faturar 21 milhões de euros, quase mais 80% do que faturaram no ano anterior. Para este ano, as estimativas apontam para 35 milhões de euros em faturação e para 2021, o alcance é maior: 100 milhões de euros.

Fundada por Jorge Correia, José Salgado e Sérgio Vieira há seis anos, a 360imprimir é atualmente líder de mercado em Portugal e tem uma operação consolidada em Espanha, Brasil e México. Os 17 novos mercados em que vai entrar são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Itália, Irlanda, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, Suíça e Suécia.

Diariamente, a startup portuguesa — que soma um investimento total de 22,3 milhões de euros — expede 4.500 encomendas no país, tem mais de 400 produtos disponíveis e o objetivo é chegar aos 20 mil, numa nova gama que incluirá itens como sacos, embalagens e consumíveis associados ao fabrico e à expedição de encomendas, revistas, catálogos, livros e derivados, etiquetas em rolo e algumas subgamas de produtos para o canal de restauração e hotelaria.

A 360imprimir é uma plataforma de comércio eletrónico, que conta com mais de 200 colaboradores e que quer contratar mais 100 nos próximos 12 meses. A última ronda de investimento, de 3 milhões de euros, decorreu em setembro de 2016.

