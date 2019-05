Startup Lisboa faz parceria com Techstars. É a primeira afiliada portuguesa

A Startup Lisboa fez uma parceria com a aceleradora internacional Techstars, que lhe vai permitir referenciar projetos para os programas de aceleração internacionais presentes em mais de 150 cidades e fazer parte da rede exclusiva de Official Affiliates da Techstars, anunciou a incubadora portuguesa esta terça-feira em comunicado.

O estabelecimento desta parceria é um passo óbvio e natural devido à nossa proximidade com a Techstars. Por diversas vezes, têm sido vários os pontos de contacto entre a Startup Lisboa, as nossas startups e a Techstars, experiências que geraram bons resultados e valor para todas as partes envolvidas. Estamos muito satisfeitos pela oficialização desta parceria que trará muitos benefícios às nossas startups”, afirma Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

A incubadora que nasceu do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, em 2012, é, de momento, a única entidade portuguesa a integrar esta rede e passa, agora, a aceder a informações sobre a abertura das candidaturas e às oportunidades de mentoria e networking em primeira mão.

A Techstars tem atualmente um programa de aceleração em Lisboa juntamente com a Semapa, o Techstars Lisbon by Semapa Next, que conta com a participação da portuguesa 20tree.ai (incubada na Startup Lisboa). A nível global, a aceleradora tem vindo a apoiar mais de 300.000 empreendedores de mais de 150 nacionalidades. Para os seus programas, costuma apostar em startups com equipas fortes e multidisciplinares, que estejam a resolver problemas ou a criar soluções relevantes, com protótipos e modelos de negócio validados no mercado.

“A Startup Lisboa tem sido um aliado próximo da Techstars desde o lançamento do Techstars Lisbon Accelerator em parceria com a Semapa Next. Foi uma decisão fácil tornar a Startup Lisboa uma afiliada e dar aos fundadores da sua rede uma via mais célere de acesso aos programas de aceleração. Este programa mutuamente benéfico permite que tanto a Techstars como a Startup Lisboa alcancem e apoiem mais empreendedores”, afirmou Saba Karim, da Techstars.

Continuar a ler