O trânsito está condicionado no Eixo Norte-Sul, em direção à Ponte 25 de Abril em Lisboa, por causa do capotamento de um carro. A notícia está a ser avançada pela TVI24. O veículo está a ocupar duas das três faixas junto ao Aqueduto das Águas Livres.

O acidente não terá provocado vítimas. Segundo declarações do Regimento de Sapadores de Bombeiros à TVI24, no interior do carro estava uma pessoa, que conseguiu sair sozinha do veículo.

(em atualização)

