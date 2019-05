Uma cassete com demos nunca utilizadas do primeiro álbum de David Bowie vai ser leiloada este mês

Uma cassete com quatro faixas originalmente gravadas para o primeiro álbum de David Bowie vai ser leiloada este mês, noticia a CNN. As faixas foram gravadas em 1966 e 1967, no Decca Studio 2, em Londres, quando o artista tinha cerca de 20 anos.

Os temas foram gravados com o intuito de serem incluídos no primeiro álbum da estrela inglesa, mas nunca chegaram a ser utilizados. O colecionador que licitar mais alto leva para casa versões demo dos temas “Funny Smile” “Did You Ever Have A Dream”, “Bunny Thing” e “Pussy Cat”.

O estilo das canções contidas na cassete pode surpreender os fãs do trabalho mais recente de Bowie, que morreu em 2016. Um dos temas, “Bunny Thing”, versa sobre um coelho que trabalha como guarda de fronteira e tem de inspecionar malas de outros coelhos para garantir que não estão a contrabandear drogas ou sumo de cenoura. O perito em David Bowie, Paul Kinder, refere ainda que “Funny Smile” possui “uma sonoridade R&B que fica no ouvido” e em “Pussy Cat” o cantor finge um sotaque forte. Já “Did You Ever Have A Dream” foi publicada em 1981, na compilação “Another Face”.

“Esta cassete está entre os artigos mais raros que já leiloámos”, afirma Paul Fairweather, leiloador da Omega Auctions. “O conteúdo vai certamente dividir os fãs de Bowie, mas é sem sombra de dúvida um olhar fascinante para o seu nível musical da época”, continua. As faixas foram produzidas numa época confusa e muitas vezes subvalorizada da carreira do artista, quando misturava vários estilos de música. “Eu não sabia se era Max Miller ou Elvis Presley”, disse em tempos Bowie, relembrando esse período.

“Goste-se ou não (dos temas da cassete), todos os seus primeiros trabalhos foram experiências para as obras de arte que viria mais tarde a criar e que fizeram dele uma das maiores estrelas pop de sempre”, concluiu Fairweather.

A Omega Auctions estima que a cassete, nunca antes vendida, pode atingir o valor de 11.000 euros em leilão. “Esperamos um elevado nível de interesse dos colecionadores”, disse o responsável da casa de leiões.

O leilão ocorre no dia 21 de maio nas instalações da leiloeira em Newton-Le-Willows, Inglaterra. Ultimamente, a Omega Auctions tem leiloado vários artigos raros do artista. Em março, foi vendida uma cassete contendo o que se crê tratar uma das primeiras gravações de “Starman”, de Bowie. Um comprador inglês adquiriu a cassete por 57.000 euros, através de uma licitação via telefone.

David Bowie é considerado um dos melhores e mais influentes músicos do século XX. Durante a sua vida, inovou e revolucionou a música pop e vendeu mais de 140 milhões de discos. Conhecido pela sua criatividade e irreverência, foi também ator, pintor e artista. O primeiro sucesso do inglês foi o tema “Space Oddity”, em 1969, e tornou-se uma estrela mundial nos anos 70 e 80. Enquanto ator, entrou em filmes como “The Man Who Fell To The Earth” (1976), “Labyrinth” (1986), e, mais recentemente, “The Prestige” (2006).

David Bowie morreu em Nova Iorque vítima de cancro em janeiro de 2016, dois dias depois de completar 69 anos.

