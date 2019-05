Vêm aí três novos filmes da saga “Star Wars” e quatro novos “Avatar”

Costuma-se dizer que estas ocasiões são uma grande notícia para os fãs, mas os últimos capítulos da saga “Star Wars” têm suscitado dúvidas sobre os horizontes que ainda existem por explorar neste universo. A Disney, contudo, está convencida de que ainda há sumo por extrair da marcante saga que começou com “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança”, realizado por George Lucas (também autor do argumento), em 1977. Como tal, anunciou que depois de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, que estreia no final deste ano, vêm aí mais três filmes da saga: um em 2022, outro em 2024 e um terceiro em 2026 — e todos em dezembro.

Ainda não se conhecem grandes detalhes sobre os sucessores do filme deste ano (realizado por J. J. Abrams), que se passa pouco depois do final de “Os Últimos Jedi”, além das datas de estreia. Em abril, a porta-voz da Lucasfilm (divisão da produtora e distribuidora de cinema e televisão Walt Disney Studios), Kathleen Kennedy, não quis dar abrir o jogo, mas garantiu que esta terá longa vida: “Não estamos apenas a olhar para mais uma trilogia, estamos a olhar para os próximos dez anos ou mais” de Star Wars, apontou à época.

As datas de estreia dos três filmes da saga “Star Wars” que vão suceder a “Star Wars: The Rise of Skywalker” foram reveladas pela Disney esta terça-feira e vieram acompanhadas de uma série de outros anúncios de relevo. Ao todo, a produtora revelou que planeia lançar 65 filmes nos próximos oito anos, através várias produtoras e distribuidores do seu conglomerado: a Marvel Studios, a Pixar, a Lucasfilm, a Disney Animation, a Disney Originals e a Fox. A notícia é confirmada pela The Verge, divisão do grupo norte-americano Vox Media.

“Avatar 2”, o há muito esperado sucessor de Avatar — filme de 2009 realizado pelo canadiano James Cameron —, será o primeiro de quatro filmes desta saga que a Disney planeia levar às salas de cinema nos próximos oito anos. Poderá ser visto em 2021 e não em 2020, como inicialmente esperado. Os filmes seguintes chegarão com dois anos de intervalo: “Avatar 3” poderá ser ser visto nas salas de cinema em 2023, “Avatar 4” em 2025 e “Avatar 5” em 2027. Todos os filmes desta saga chegarão às salas de cinema também em dezembro, tal como os filmes da saga “Star Wars”. O plano da Disney passa, assim, por ter a cada época natalícia um filme destas duas sagas a chegar às salas de cinema, até 2027.

Disney announces post-Fox theatrical release plans. pic.twitter.com/cWhKNUSS73 — Kris Tapley (@kristapley) May 7, 2019

Já no próximo ano, a Disney planeia levar às salas de cinema um novo filme da saga “Kingsman” e “Os Novos Mutantes”, este último um novo filme da série da Marvel X-Men, cuja exibição estava inicialmente prevista para este ano. Neste mês de maio, a produtora e distribuidora leva às salas de cinema “Aladdin”, uma nova versão cinematográfica da personagem Aladino com assinatura do cineasta Guy Ritchie e participação do ator Will Smith (que fará de génio da lâmpada).

Citada pela norte-americana Variety, a presidente da vice-presidente executiva de Distribuição de Filmes Cathleen Taff mostrou entusiasmo pela “extraordinária coleção de experiências cinematográficas” que a Disney está a preparar para “públicos de todo o mundo”.

