Austrália. Vídeos mostram como tempestade de areia transformou o dia em noite

Uma tempestade de areia cobriu os céus da cidade de Mildura, na Austrália, na tarde desta terça-feira. O fenómeno que um habitante descreveu ao The Guardian como “a pior tempestade de areia dos últimos quarenta anos”, foi registado pela lente de muitos habitantes e turistas e partilhado nas redes sociais.

A timelapse shows just how dark it can get inside a major dust storm, like this one in Victoria, Australia this week: https://t.co/wKmHkbzNGZ pic.twitter.com/T5rqgd1R5z — AccuWeather (@accuweather) May 7, 2019

Já na manhã desta quarta-feira, o proprietário de um stand de automóveis da cidade informou que tem todos os seus funcionários a limpar carros que “ficaram cobertos com uma camada espessa de areia, cor de chocolate”.

Impressive vision of the dust storm that moved through #Mildura airport at 5pm. Wind gusts reached 57 km/h in the storm, while #Walpeup had gusts to 87 km/h and #Hopetoun hit 85 km/h. A severe weather warning is current for the #Mallee: https://t.co/N1uhs307nn #VicWeather pic.twitter.com/5otLZEVeqG — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) May 7, 2019

O fenómeno não é inédito na região, mas é incomum dada a época do ano: “Estas tempestades são mais vulgares nos períodos mais secos do ano, no verão por exemplo”, explicou ao jornal britânico o meteorologista Richard Carlyon.

