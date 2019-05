Constrangimentos financeiros fazem IPO recusar análises a doentes com cancro. Vários acabaram por morrer.

Vários doentes internados em hospitais do Algarve morreram porque as análises feitas pelo IPO não chegaram a tempo de ser iniciada uma terapia conveniente. De acordo com o deputado do PSD, Cristóvão Norte, que denuncia o caso, as análises não foram entregues a tempo porque os hospitais algarvios não deram ao IPO de Lisboa garantias financeiras de que as podiam pagar.

“Os doentes com cancro precisam de análises para que lhes seja aplicada uma terapia e essas análises não foram feitas atempadamente”, começa por explicar o social-democrata, eleito pelo círculo de Faro à Rádio Renascença.

“Quando um dado hospital pretende que se realize uma análise, emite um termo de responsabilidade. Se não tiver verbas suficientes não é suscetível de emitir esse termo. Segundo aquilo que foi possível apurar, o IPO rejeitou a realização atempada das análises, na medida em que não tinha sido emitido o termo de responsabilidade”, continua.

Os casos denunciados pelo deputado social-democrata, eleito pelo círculo de Faro, terão acontecido entre dezembro de 2018 e março de 2019 e a “gravidade destas denúncias e amputação dos direitos destes cidadãos” vão fazê-lo encaminhar as “provas contundentes” para a Procuradoria-Geral da República.

“Mais do que uma pessoa veio a falecer sem conhecer os resultados das análises”, sendo que vários outros doentes terão sido afetados por este constrangimento.

