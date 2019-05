A taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano foi 6,8%, mais 0,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 1,1 pontos percentuais em termos homólogos, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a população desempregada, estimada em 353,6 mil pessoas, aumentou 1,3% (4,5 mil) em comparação com o trimestre anterior e diminuiu 13,8% (56,5 mil) em relação ao trimestre homólogo de 2018.

Continuar a ler