Ed Sheeran e Justin Bieber lançam single em conjunto

Ed Sheeran e Justin Bieber vão lançar um single em conjunto, que vai estar disponível já no final desta semana. Tanto o cantor britânico como o artista norte-americano partilharam nas respetivas contas de Instagram pistas sobre o dueto. Sheeran até partilhou excertos da música e identificou o colega de profissão em duas publicações nos últimos dois dias, sendo que hoje Justin Bieber confirmou a notícia no Twitter.

O single “I Don’t Care” vai poder ser ouvido pela primeira vez na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, e assinala o regresso de ambos os artistas. Ed Sheeran não divulga qualquer single desde abril de 2018 — altura em que lançou a canção “Happier” — e Bieber está fora dos holofotes desde julho do mesmo ano, quando colaborou no tema “I’m The One” com DJ Khaled, segundo a publicação Official Charts.

Bieber e Sheeran já antes trabalharam juntos: o norte-americano interpretou o tema “LoveYourself”, escrito em parceria com o artista britânico.

