Filho atira mãe da varanda porque “não aguentava” vê-la sofrer

Um britânico atirou a mãe de uma varanda na esperança de que ao matá-la ela não sofresse mais. A história contada pelo The Telegraph tem Robert Knight, de 52 anos, como protagonista. Segundo as informações reveladas no processo judicial ainda em curso, este homem terá entrado no lar Langley Lodge, em Westcliff-on-sea (Essex), onde a mãe vivia desde que foi diagnosticada com Alzheimer. Dirigiu-se imediatamente ao quarto, pegou na idosa de 79 anos ao colo, levou-a através de uma saída de emergência e atirou-a de uma varanda.

Estima-se que a quase octogenária terá sido deixada cair de uma altura de quatro metros pelo filho, que disse logo aos funcionários do lar para chamarem a polícia. O homem, um professor de línguas que era filho único, foi preso no momento, assim que as autoridades chegaram ao local. Os paramédicos ainda tentaram salvar a mulher, mas não conseguiram — foi declarada morta poucos minutos depois de começar a ser tratada, ainda no local onde tinha caído.

Este caso aconteceu em dezembro passado mas só agora, que o julgamento por homicídio começou, é que foram revelados os pormenores sobre a trágica história. A britânica tinha graves fraturas no crânio — o filho tentou fazer com que ela caísse de cabeça, para a morte ser mais imediata — que deram origem às hemorragias internas que a acabaram por matar.

Nenhum dos 22 idosos que viviam no lar deram com o sucedido até Knight confessar calmamente, junto dos responsáveis do lar, aquilo que tinha feito. Imagens das câmaras de vídeovigilância foram usadas como prova no julgamento e mostram como tudo aconteceu.

O alegado homicida explicou à polícia que estava “aflito” porque a mãe tinha apanhado uma virose violenta e ele “não aguentava” vê-la “naquele sofrimento”. Esta “aflição” fez com que Knight tivesse várias discussões com o pessoal do lar sobre a medicação para as dores que estes lhe estavam a dar — ele não achava que fossem suficientes. Foi esta conjuntura que fez com que o professor decidisse terminar a vida da mãe. Quando questionado sobre se tinha equacionado matá-la de outras formas, Knight disse que “não era capaz” de sufocá-la com uma almofada e que atirá-la de um sítio alto dar-lhe-ia o “dobro da certeza” de que esta morreria rapidamente.

O Ministério Público recusou tratar este caso como sendo um “morte por misericórdia” e está a acusar Knight de homicídio qualificado. O desfecho do processo deverá ser conhecido ainda este ano.

