Filmes sobre a tragédia da Chapecoense, o Ajax “judaico” e migrantes que constroem estádios no Offside Lisboa

A organização do festival de cinema de futebol Offside Lisboa anunciou a programação da edição deste ano, que decorre entre o dia 30 do atual mês de maio e o dia de 2 de junho na capital do país. Ao todo, serão exibidos 24 filmes relativos a este desporto, 7 dos quais longas-metragens e 17 dos quais curtas-metragens. Haverá ainda, já a partir de 27 de maio, um torneio de futsal de antecipação ao festival, com inscrições abertas ao público, e uma noite de quiz futebolístico aberta aos fãs da história do futebol, a 28 de maio.

Os 24 filmes serão exibidos no Cinema City Alvalade, na Fnac Chiado e no restaurante “O Reserva”, este último localizado na Rua Vale do Pereiro, perto da estação metropolitana do Rato.

A sessão de abertura oficial do festival acontece a 30 de maio, às 20h, no Cinema City Alvalade, com a exibição do filme “Nossa Chape”. Realizado pela dupla norte-americana Jeff e Michael Zimbalist (o primeiro, já nomeado para os Óscares e para os prémios Emmy), retrata a tragédia da queda de um avião que transportava jogadores, equipa técnica e staff do clube brasileiro Chapecoense e a forma como sobreviventes, familiares, fãs e os jogadores que sucederam às vítimas enquanto atletas do clube lidaram com o acidente. O avião transportava 77 pessoas. Só seis (apenas três dos quais jogadores de futebol) sobreviveram.

Será ainda possível ver filmes como “Ajax: Superjudeus”, de Nirit Peled — sobre a ligação do clube de Amesterdão à cultura judaica —, “Kaiser”, sobre o trapaceiro brasileiro Carlos “Kaiser” Henrique Cardoso — que conseguiu passar pelos maiores clubes do país sem nunca ter feito um jogo de futebol profissional completo na vida — e “Futebol para Melhor ou Pior”, que aborda as dificuldades inerentes ao futebol feminino a partir do exemplo da equipa feminina do FC Rosengård, na qual jogou a estrela brasileira Marta.

A 2 de junho, logo a seguir à exibição do filme “Kenny”, sobre a estrela do futebol inglês Kenny Dalglish (no mesmo dia, mas às 15h), acontece a sessão de encerramento. Está agendada para as 17h no Cinema City Alvalade e contempla o visionamento de um filme sobre migrantes que construíram os estádios de futebol do Quatar que vão receber os jogos do Mundial 2022, intitulado “A Taça dos Trabalhadores”.

O Offside Lisboa terá ainda uma sessão infantil — com um conjunto de sete curtas-metragens dedicadas aos fãs mais novos de futebol —, um “cine-jantar” (com jantar no restaurante “O Reserva” e exibição de nove curtas-metragens durante a refeição), uma tour pela cidade a partir de Belém que levará os inscritos a espaços “míticos” da história futebolística, “desconhecidos” de muitos — e um quiz que acontecerá já a 28 de maio, às 20h, também no restaurante “O Reserva”.

A programação completa pode ser consultada aqui. O acesso a cada sessão de cinema custará 5€, o cine-jantar tem um custo de €20 e a inscrição no torneio de futsal custa €50 por equipa (cada um poderá ter, no máximo, 7 jogadores). O passe geral, que dá acesso a tudo (incluindo ao tour), custa €50 e só pode ser adquirido através da rede Blueticket. Já os bilhetes para as sessões de cinema podem ser adquiridos também “uma hora antes de cada sessão no Cinema City Alvalade”.

