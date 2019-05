Harry e Meghan mostram o bebé real pela primeira vez. Veja as imagens

Harry e Meghan mostram o bebé real pela primeira vez, dois dias após o nascimento do mais recente membro da família real britânica. A Rainha e o duque de Edimburgo serão os primeiros membros da família real a conhecer o bebé, ao início da tarde no castelo de Windsor, em Saint George’s Hall, onde foram feitas as declarações a imprensa.

Os duques de Sussex falaram à imprensa. “É mágico, está a ser maravilhoso e eu tenho os dois melhores rapazes do mundo, por isso estou muito feliz. Ele tem um temperamento mais doce, é muito calmo. Tem sido um sonho, os melhores dois dias”, afirmou Meghan. Os duques de Sussex, ambos sorridentes, posaram para as fotografias, Harry com o bebé ao colo e Meghan ao lado, vestida de branco e de saltos altos, num look que faz lembrar o que Meghan usou no dia em que foi oficialmente anunciado o seu noivado com o príncipe.

"I have the two best guys in the world, so I couldn't be happier', says Meghan ❤️❤️ #royalbaby https://t.co/vIftL7oFap pic.twitter.com/lXpkyFHp3C — Daily Mirror (@DailyMirror) May 8, 2019

Questionado sobre com quem se parece o bebé, o casal afirmo não ter ainda uma opinião. Harry ressalvou que os bebés mudam muito nas primeiras semanas e que ainda é cedo tirar esse tipo de conclusões. “Está a ser fantástico”, reafirmou o príncipe, que já tinha falado aos jornalistas na segunda-feira. Meghan referiu ainda que a sua mãe, Doria Ragland, continua junto da família e do primeiro neto.

Após o encontro com a imprensa, pela hora de almoço desta quarta-feira, os duques de Sussex mostraram o bebé à Rainha e ao duque de Edimbrugo, os primeiros membros da família real a conhecer o recém-nascido. O filho de Harry e Meghan é o oitavo bisneto de Isabel II, que completou no mês passado 93 anos.

Apesar de ainda não se conhecer o nome do primeiro filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, já existem fotos do recém-nascido, cuja chegada era aguardada por muitos fãs da realeza há vários dias. O bebé apareceu enrolado numa manta e com um gorro de malha, ambas as peças brancas.

O bebé do sexo masculino nasceu na passada segunda-feira, pelas 05h26, com 3,260kg. Momentos após o anúncio do nascimento, Harry fez um breve comunicado à imprensa presente em Windsor, onde disse estar a viver uma “experiência fantástica”: “A Meghan e eu tivemos um menino. Eles estão os dois incrivelmente bem e está a ser uma experiência fantástica!”.

Diante dos jornalistas, o príncipe Harry, que casou a 19 de maio de 2018 com Meghan Markle, afirmou ainda estar “muito grato por todo o apoio espetacular”.

Ainda não é conhecido o nome do menino, mas é provável que seja divulgado já nesta quarta-feira.

O próprio ajuntamento mediático em torno dos duques de Sussex assume contornos inéditos. Pela primeira vez nesta situação, abre-se espaço para a imprensa norte-americana em Windsor, segundo o Daily Mail, por insistência de Harry e Meghan. Entre os candidatos, foi escolhida a CBS para integrar a comitiva.

O mesmo jornal fala numa decisão surpreendente, quer dentro do palácio de Buckingham, quer para os meios de comunicação britânicos. O grupo com acesso ao Castelo de Windsor, esta quarta-feira, é limitado. No Reino Unido, o esse direito foi concedido à Sky News, deixando de fora a BBC e a ITV.

Curiosamente, Gayle King, a cara das manhãs da CBS, é uma amiga próxima de Meghan Markle que, inclusive, marcou presença no baby shower da duquesa, em Nova Iorque. Com a aparição de Harry e Meghan da parte da tarde, o momento acertou em cheio na emissão matinal na estação norte-americana, um programa chamado “This Morning”. Gayle está nos Estados Unidos, embora se tenha deslocado ao Reino Unido sob o pretexto de cobrir o nascimento do bebé real. Com o atraso face a data prevista, a apresentadora acabou por regressar a casa antes do dia 6 de maio.

