Irão anuncia retirada parcial do tratado nuclear

Teerão anunciou que irá abandonar parcialmente o acordo nuclear que assinou em 2015 com várias potências mundiais. A tomada de posição surge um ano depois de Donald Trump ter anunciado que os EUA iam abandonar o mesmo tratado, conta o The Guardian. A tomada de posição que deverá ser comunicada oficialmente ainda esta quarta-feira, via televisão, por Hassan Rouhani, o presidente do Irão, surge no seguimento de uma crescente pressão interna para reagir à decisão norte-americana de saltar fora do acordo.

O jornal britânico explica que os embaixadores dos países que ainda permanecem no tratado — França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia — serão informados muito em breve e o ministro dos negócios estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, irá enviar uma carta à sua homóloga europeia, a representante da UE Federica Mogherini, onde serão clarificados todos os pormenores deste recuo que pode incluir ainda um deadline de dois meses para a União Europeia agir, antes de o Irão tomar mais medidas.

A França foi a primeira nação europeia a reagir e avisou que a Europa não terá outra opção se não impor sanções económicas, caso o Irão na recue. Teerão, por sua vez , terá perdido a paciência com o “Velho Continente” e está cansado de esperar que sejam criados mecanismos económicos viáveis que permitam a negócios europeus continuar a fazer negócios com a nação do Médio Oriente, especialmente nas áreas da farmacêutica e ajuda humanitária, contornando as sanções norte-americanas.

A posição dos Estados Unidos

Acredita-se que esta tomada de posição seja utilizada por Washington como prova de que este tratado nuclear — violado pelos EUA em maio de 2018 — colapsou e já não tem qualquer força.

A Administração Trump tem avisado várias multinacionais europeias de que estas serão confrontadas com elevadas multas, cobradas pelo US Treasury, se continuarem a fazer comércio com o Irão e, ao mesmo tempo, perseguirem negócios nos EUA. Quase todas as maiores firmas europeias retiraram-se do mercado iraniano, fazendo com que a economia dessa nação mergulhasse ainda mais.

A política de “pressão máxima” defendida por Washington foi intensificada nas últimas semanas e foram lançados apelos a vários países para que seja boicotada a compra de petróleo iraniano, a principal exportação do país. Também se pede que a Guarda Revolucionária, uma divisão das forças armadas iranianas, seja declarada como grupo terrorista, algo inédito já que nunca houve atribuído esse rótulo uma unidade de um governo estrangeiro.

Mohammad Javad Zarif foi citado pela imprensa estatal do Irão esta quarta-feira dizendo que o Irão ia reduzir alguns compromissos “voluntários” previstos no acordo nuclear, não confirmando um abandono total do tratado. “As futuras ações do Irão estarão totalmente dentro do acordo que a República Islâmica não abandonará”, explicou ainda o mesmo Zarif. ” A União Europeia e os outros… Não tinha o poder de resistir à pressão dos EUA, daí o Irão não cumprir alguns compromissos voluntários.”

Estima-se que Mike Pompeo, o Secretário de Estado dos EUA, vá aproveitar esta situação e usá-la como alavanca para afastar a UE da sua posição de apoio ao acordo. Pompeo tinha uma reunião agendada com Angela Merkel na passada terça-feira e cancelou-a à última hora para se deslocar a Bagdad, de forma a manifestar o apoio dos EUA ao governo iraquiano, que se encontra em tensão com os vizinhos do Irão.

A pouco usual mudança de última hora surge depois de Pompeo ter falado com o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Segei Lavrov, sobre o assunto. Ao mesmo tempo, um porta-aviões norte-americano já foi enviado para o golfo Pérsico, noticia o espanhol ABC.

