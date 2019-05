Mário Nogueira pondera se vai continuar ou não no PCP

A crise política aberta com a polémica em torno da contagem integral do tempo de carreira dos professores pode vir a criar uma baixa. Não no Governo, apesar das ameaças de demissão do primeiro-ministro, não no PSD apesar de Rui Rio vir contradizer uma deputada do PSD, mas no PCP.

Mário Nogueira, o aguerrido líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), o maior sindicato dos professores, afeto à CGTP, não gostou da posição assumida pelo partido de que é militante. Bem que o sindicalista apelou ao Bloco de Esquerda e ao PCP para ajudarem os professores nesta luta. Na segunda-feira, depois de conhecidos os recuos do PSD e o CDS nesta questão, Mário Nogueira pediu aos dois partidos para se absterem na votação das propostas dos partidos de direita: a que a contagem do tempo de serviço fosse feita de acordo com o quadro económico do país. Seria a vitória possível. O “melhor que nada”.

Nem um nem outro o ouviram. E agora, o professor de Coimbra veio contar ao Público a sua mágoa com alguns comentários vindos de dentro do PCP e com a falta de abertura do partido para o que é fundamental para os professores — o partido vai inviabilizar qualquer hipótese de o tempo dos professores congelado ser totalmente considerado na votação do diploma nesta sexta-feira na Assembleia da República. Aliás, Mário Nogueira disse mesmo que só soube qual o sentido de voto dos dois partidos através da comunicação social.

Perante este cenário, o Público perguntou-lhe se ponderava sair do PCP. A resposta não foi perentória, mas deixou aberta essa possibilidade: “Quando se aceita estar numa vida mais pública, consegue-se muitas vezes viver com os insultos e ataques que muitas vezes vêm de onde já se espera. Não é isso que mata. O que mói é quando vêm de pessoas mais próximas, como o meu camarada Carlos Carvalhas, e isso põe-nos a pensar sobre o futuro”.

Mário Nogueira refere-se às declarações do antigo secretário-geral do PCP na terça-feira à tarde à TSF, em que confessou só entender o apelo direto feito ao BE e ao PCP “pelo desespero”, dizendo mesmo que “a certa altura, as pessoas agarram-se a qualquer coisa”.

