Primeiro-ministro líbio é recebido nesta quarta-feira por Emmanuel Macron em Paris

O Presidente francês recebe nesta quarta-feira o chefe do governo de Acordo Nacional líbio para uma análise das críticas relativas ao apoio que a França daria à ofensiva do marechal Khalifa Haftar contra Tripoli.

Fayez al-Sarraj, líder do Governo sediado em Tripoli e reconhecido pela comunidade internacional, será recebido por Emmanuel Macron em Paris no quadro da sua visita à Europa, que iniciou terça-feira em Roma e que inclui Berlim.

O encontro será ocasião para fazer “um balanço da situação ao nível da segurança e militar” sobre a ofensiva lançada a 04 de abril pelo marechal Haftar, homem forte do leste do país, anunciou terça-feira Presidência francesa.

Durante a reunião, Macron procurará também “resolver a situação delicada” criada pelas “críticas contra a França” que “provém de próximos e do Governo” de Sarraj.

Os combates pela conquista de Tripoli, com uma nova ofensiva em curso desde 04 de abril, opõem as forças do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, ao Exército Nacional Líbio proclamado pelo marechal Haftar.

Segundo as Nações Unidas, os confrontos já causaram pelo menos 432 mortos, 2.069 feridos e mais de 55 mil deslocados.

