Presidente angolano afasta Carlos Saturnino da liderança da petrolífera Sonangol

O Presidente de Angola, João Lourenço, afastou esta quarta-feira Carlos Saturnino do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, nomeando para as mesmas funções Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, atual administrador da petrolífera estatal angolana.

Segundo um comunicado divulgado pela Casa Civil do Presidente da República, o chefe de Estado exonerou, por decreto, “todas as entidades” que integram o conselho de administração da Sonangol, alegando “conveniência de serviço público” e “apoiado na Lei de Bases do Sector Empresarial Público”.

A decisão surge numa altura em que o país vive uma crise de falta de combustíveis generalizada.

