“Ricardo Salgado manifestou elevadíssimo grau de irresponsabilidade” na gestão do BES

“A apreciação conjunta dos factos leva a concluir pela elevada gravidade das condutas adotadas pelo Recorrente reveladoras de uma pronunciada irresponsabilidade social por parte daquele, exigindo a aplicação de uma coima única de pendor marcadamente intimidatório“. Esta é apenas uma das variadíssimas frases que a desembargadora Maria Leonor Botelho escreveu num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, ao qual o Observador teve acesso, e que responsabiliza Ricardo Salgado pela derrocada do Banco Espírito Santo (BES) e mantém uma das quatro condenações a que o ex-líder do BES foi sujeito pelo Banco de Portugal.

Estava em causa um recurso de Ricardo Salgado para a Relação de Lisboa que solicitava a anulação de uma decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, que condenou em abril de 2018 o ex-presidente executivo do BES ao pagamento de uma coima de 3,7 milhões de euros e a um período de inibição por oito anos por ter permitido a comercialização de títulos de dívida da Espírito Santo International (ESI) junto dos balcões do BES quando aquela holding do Grupo Espírito Santo já estava em situação de insolvência.

Aquela decisão do tribunal de Santarém, por seu lado, vinha no seguimento de uma condenação do Banco de Portugal que obrigava Salgado a pagar uma multa um pouco superior (4 milhões de anos) e a um período de inibição máximo permitido por lei (10 anos).

A Relação de Lisboa não teve qualquer dúvida em manter as coimas e inibições decididas pelo tribunal de Santarém. As “coimas são justas, proporcionais e adequadas, nenhum reparou merecendo”, lê-se no acórdão da Relação de Lisboa.

No âmbito do mesmo processo, Amílcar Morais Pires, o ex-chief financial officer do BES, foi igualmente condenado a pagar uma multa de 350 mil euros e a um período de inibição de um ano. Também aqui, a Relação de Lisboa manteve a condenação do ex-braço-direito de Ricardo Salgado.

Recorde-se que, no âmbito dos processos de contra-ordenação do Banco de Portugal, o Tribunal de Supervisão funciona como instância de recurso, enquanto a Relação de Lisboa opera como segunda instância de recurso. A Ricardo Salgado e a Amílcar Morais Pires só resta um recurso para o Tribunal Constitucional para impedir o trânsito em julgado das coimas e inibições aplicadas.

Esta é a segunda derrota consecutiva que Ricardo Salgado tem no Tribunal da Relação de Lisboa. A primeira, noticiada pelo Expresso no final de abril, dizia respeito à anulação de uma das acusações do Banco do Portugal — a que está relacionada com a alegada ausência no BES e em diversas sucursais, como as de Angola e Dubai, de mecanismos obrigatórios de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

As frases da Relação de Lisboa

“Grau de culpa manifestamente elevado”, “elevadíssimo grau de irresponsabilidade quando sobre si recaía um especial dever de preservar a instituição que geria e, consequentemente, não cometer as contra-ordenações em causa”.

“Por outro lado, a gravidade das contra-ordenações de atos dolosos de gestão ruinosa e de prestação de falsas informações cometidas pelo recorrente, bem como o seu grau de culpa, manifestamente elevado, levam-nos a concluir serem as coimas fixadas proporcionais à gravidade de tais factos e necessárias, adequadas e suficientes à satisfação das exigências de prevenção geral”.

“Ricardo Salgado manifestou um elevadíssimo grau de irresponsabilidade quando sobre si recaía um especial dever de preservar a instituição que vigia e, consequentemente, não cometer as contra-ordenações em causa”.

“Do mesmo, quanto à coima única, e conforme também refere o Tribunal a quo, a apreciação conjunta dos factos leva a concluir pela elevada gravidade das condutas adoptadas pelo Recorrente, reveladoras de uma pronunciada irresponsabilidade social por parte daquele, exigindo a aplicação de uma coima única de pendor marcadamente intimidatório, sendo certo que são particularmente significativas as necessidades de prevenção geral e, para além de ausência de antecendentes contra-ordenacionais, inexistente outros aspetos favoráveis a considerar em benefícios do Recorrente”.

“Acrescente que a postura adoptada pelo Recorrente ao longo do processo revela que o mesmo não evidenciou qualquer interiorização do desvalorização das suas condutas, nem qualquer responsabilização pelos seus actos e pelas consequências nefastas dos mesmos, responsabilidade e consequências que reiteradamente desvaloriza e atribui a terceiros, postura que não permite, assim, formular também qualquer juízo de prognose favorável susceptível de fundamentar a suspensão da execução da coima única que lhe foi aplicada”.

