Temperatura no fim de semana pode ser superior a 30 graus

As previsões meteorológicas apontam para um forte aumento da temperatura entre sexta e segunda-feira no continente, podendo no domingo ser superior a 30 graus, informou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na região do vale do Tejo e Alentejo a temperatura máxima irá pontualmente atingir valores entre os 35°C e os 37°C.

O IPMA prevê também uma pequena subida das temperaturas mínimas, que deverão atingir entre os 10°C e os 15°C nas regiões norte e centro e os 15°C e os 20°C na região sul.

Esta situação mantém-se sem alterações significativas no início da próxima semana.

A intensificação de um anticiclone na região das Ilhas Britânicas a partir de sábado leva a que se instale na Península Ibérica um fluxo de leste, trazendo para o continente uma massa de ar quente e seco do interior da península.

