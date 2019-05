UTAO: Recuperar todo o tempo de serviço implica mais 398 milhões de euros líquidos

A unidade que dá apoio orçamental ao Parlamento afirma que se for recuperado todo o tempo de serviço dos professores, como previsto no Parlamento, e alargado às restantes carreiras especiais, os custos para o orçamento do Estado a partir de 2023 sobem 398 milhões de euros face à vontade do Governo, que não quer contabilizar os 9 anos, 4 meses e 2 dias exigidos pelos professores.

As contas da UTAO, que constam da apreciação ao Programa de Estabilidade 2019–2023, são feitas a partir dos pressupostos do próprio Governo e assumindo que seria necessariamente “estendida às outras situações profissionais com progressões dependentes do tempo de serviço prestado”, porque “a pressão política nesse sentido seria muito grande”. Aos valores brutos do Governo, a UTAO retirou os descontos do IRS adicionais que os professores teriam se recebessem mais e os descontos para a Segurança Social, CGA e ADSE.

O Governo tem insistido que a medida custa aos cofres do Estado cerca de 800 milhões de euros brutos quando estiver completamente implementada e se for, de facto, alargada a todas as carreiras especiais. A UTAO diz agora que este valor líquido corresponde a 567 milhões de euros, dos quais já estavam previstos pelo Governo 169 milhões de euros. Os especialistas do Parlamento sublinham, por isso, que a despesa estrutural mais do que triplica.

A UTAO esclarece que a alteração prevista pelo Parlamento não deixa em causa o objetivo orçamental de médio prazo, definido por Bruxelas, mas avisa que “constitui um sério risco de aumento das despesas com pessoal das Administrações Públicas face ao considerado nas projeções” do Programa de Estabilidade” e, por isso, “fator adicional de risco em baixa sobre o saldo orçamental”.

(em atualização)

