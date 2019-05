Avy Kaufman: “Lutei pelo elenco de ‘O Sexto Sentido”, mas nunca pensei que tivesse tanto sucesso”

Durante a investigação sobre a carreira de Avy Kaufman, é fácil encontrar uma série de entrevistas online. Há poucas palavras sobre como trabalha, desenvolve pouco os seus sentimentos. Num certo sentido, é muito pragmática, as suas palavras são ótimas a dizer-nos que não tem tempo a perder. Mas há um fator que sobressai numa conversa com Avy Kaufman: a constante sensação de que ela nos está a avaliar.

Avy Kaufman é diretor de casting há trinta anos. No seu currículo aparecem filmes como “O Sexto Sentido”, “Brokeback Mountain”, “Dancer In The Dark”, “Inimigos Públicos”, “Lincoln” e uma invejável sequência de séries: “The Night Of”, “The Alienist”, “Maniac” e “OA”. Isto é só para nomear alguns, tanto trabalha com grandes produções como em produtos mais independentes e é um dos nomes mais importantes nesta profissão. Vem a Portugal para a edição 2019 do Passaporte, um encontro entre atores portugueses e diretores de casting internacionais: além de Kaufman, estarão presentes nomes como Monika Mikkelsen (diretora de casting da Paramount Pictures), Julie Schubert ou Lucy Hellier.

O Passaporte é uma iniciativa idealizada por Patrícia Vasconcelos, uma da grandes diretoras de casting nacionais, com vista à internacionalização de atores portugueses. Este ano, 10 atores foram selecionados para o evento, entre eles Maria Leite, Edgar Morais, Dinarte de Freitas, Rita Martins ou Inês Aires Pereira. O Passaporte decorre entre 9 e 12 de Maio, com um uma série de workshops. Ao telefone, Avy Kaufman foi pragmática e precisa como se esperava.

O que vem fazer a Portugal? Conhecer os atores?

Sim e ter algumas sessões com atores. Nunca estive aí antes.

Mas sabe alguma coisa sobre a indústria portuguesa?

Vi alguns filmes portugueses, que gosto bastante. E conheço alguns atores.

E tem alguma expectativa de trabalhar com eles no futuro?

Alguns dos filmes em que trabalho são internacionais. E também seleciono atores internacionais para filmes norte-americanos. É sempre bom e revigorante ter nas minhas opções atores europeus. Uma vantagem de estar aí é que dá para ouvir os sotaques e perceber se conseguem fazer uma cento norte-americano, e que margem temos com isso.

Nos últimos anos tem trabalhado mais em televisão do que no passado…

Não faço mais televisão, faço a mesma quantidade de cinema e televisão…

Referia-me a fazer mais televisão agora do que no passado.

Ah, porque o mundo mudou. Existe muito material riquíssimo. Acho que o mundo mudou com a televisão. Não concorda?

Sim, claro. É por isso que estou a perguntar. Mas como é que é para si? Quando está à procura de um elenco para uma série de televisão, tem de pensar a longo prazo. Ou só pensa para uma temporada?

Sim, temos isso em conta.

E como percebeu isso?

Há pessoas que trabalham comigo que sabem mais das regras de como tudo funciona. E eu estou a aprender. Mas tenho alguns associados que já fizeram televisão e isso possibilita-me a continuar criativa.

Qual a maior dificuldade quando junta um elenco para uma série ou uma televisão?

Quando temos bom material… é difícil quando é preciso um talento específico ou um certo nível de talento. Nessas alturas, tens de ter a certeza de que é tudo equilibrado. Mas neste trabalho sabemos que nada é fácil.

Vem a Portugal conhecer atores que não conhece. O que é que procura quando conhece alguém novo. Qual é a primeira característica que procura num ator?

Olho para a situação como alguém novo na minha vida. Alguém novo em quem tenho de pensar. Para que eu me possa lembrar e o possa colocar em algum trabalho que estou a desenvolver.

Então, é como se fosse uma conversa normal?

Eu vou conhecendo as pessoas. E com o tempo tens um instinto para perceberes no que elas serão boa. Não tenho perguntas específicas para os atores.

Mas que sensação recebe de pessoas novas que a façam pensar que quer trabalhar com essa pessoa. Ou que será bom para este trabalho que irei desenvolver no futuro.

Acontece o seguinte: quando conheço um ator, lembro-me dele na próxima vez que estiver a desenvolver algo. “Aquela pessoa que conheci em Portugal seria perfeito para isto.” Não conheço alguém e projeto logo um plano.

Quais as diferenças entre trabalhar com um grande estúdio e com produções independentes?

Aqui está a diferença: um filme mais pequeno tem menos orçamento e é preciso trabalhar de forma diferente. Mas nem sempre é assim, por vezes… não consigo pensar de um exemplo para te explicar as diferenças. Obviamente que o orçamento é a grande diferença.

Como percebe que existe química entre dois atores? A experiência dá-lhe um sexto sentido?

Neste trabalho, é preciso ouvir e acreditar o teu instinto. E os realizadores e produtores vêm ter connosco na esperança que saibamos o que estamos a fazer.

Como é que sabia que era boa neste trabalho?

Foi tudo uma questão de confiança.

Mas queria fazer este trabalho ou apareceu na sua vida?

Apareceu na minha vida.

Como aconteceu?

Vim para Nova Iorque para ser uma bailarina, descobri que não iria ser. Conheci uma pessoa que trabalhava em publicidade, contrataram-me e uma coisa levou à outra. Foi mesmo assim que aconteceu.

Na primeira vez que o fez, percebeu que era boa nesta trabalho?

Sim. Ganhas mais confiança à medida que as coisas se desenvolvem.

Que memórias tem?

A primeira vez que trabalhei com o Ang Lee, por exemplo… Foi uma grande alegria para mim. Tenho trabalhado com muitos realizadores talentosos. É sempre uma grande experiência.

Quando estava a trabalhar em “O Sexto Sentido”, alguma vez pensou que o filme tivesse o sucesso que teve?

Nunca. E lutei por aquele elenco. A Tony Collette tinha vindo para uma reunião e eu contactei os produtores a dizer… ela nem tinha lido nem nada, mas percebi logo que ela iria ser fabulosa naquele papel.

