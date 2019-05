Dois mortos e três feridos ligeiros num acidente junto à Academia do Sporting, em Alcochete

Uma colisão frontal de duas viaturas fez dois mortos e três feridos ligeiros, noticiou o Correio da Manhã. O acidente aconteceu na estrada nacional 4, junto à Academia do Sporting, em Alcochete. As vítimas ficaram encarceradas nos veículos, disse ao Observador fonte do posto territorial de Alcochete da GNR.

À chegada ao local, os bombeiros detetaram logo que havia duas vítimas em paragem cardio-respiratória, confirmou Paulo Vieira, comandante dos bombeiros de Alcochete, à CMTV. Foi prestada assistência imediata a todas as vítimas.

As duas vítimas mortais são um casal com cerca de 60 anos, que por volta das 16 horas estavam a ser desencarceradas. Os três feridos são três homens de 20, 35 e 70 anos, que foram assistidos no local e encaminhados para o hospital do Barreiro, noticiou a CMTV. Um dos feridos saiu da viatura pelo próprio pé e já estava na estrada quando chegaram os bombeiros.

O comandante dos bombeiros confirmou que a reta onde se deu a colisão frontal “é um local onde acontecem vários acidentes”. As causas do acidente ainda não foram apuradas.

O alerta foi dado perto das 14h15 e já se encontram no local bombeiros das corporações de Alcochete, Pinhal Novo e Montijo. No local estão 23 bombeiros e oito elementos da GNR. Estiveram no local cinco ambulâncias, dois carros de desencarceramento, um veículo de comando e quatro viaturas da patrulha da GNR.

Às 16 horas, a estrada continuava cortada nas duas vias, como confirmou Paulo Vieira, comandante dos bombeiros de Alcochete, à CMTV. Paulo Vieira prevê que os trabalhos decorram pelo menos durante, pelo menos, mais uma hora.

Atualizado às 15 horas com número de mortos e feridos. Última atualização às 16h15.

