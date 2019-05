Integração na China é “oportunidade de ouro” para portugueses em Macau, diz chefe do Governo

A integração de Macau na China é uma “oportunidade de ouro” para os residentes e para a comunidade portuguesa, defendeu o chefe do Governo do território em entrevista à Lusa.

“Acredita-se que com a entrada do país numa nova era, o desenvolvimento de Macau irá também avançar para uma nova fase, e, neste sentido, a comunidade portuguesa de Macau poderá igualmente ter um papel maior e mais ativo”, afirmou Fernando Chui Sai On numa entrevista exclusiva por escrito.

O chefe do Executivo, que inicia no sábado uma visita oficial a Portugal, lembrou que “desde o estabelecimento da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], há 20 anos, o Governo tem dado elevada importância ao papel social da comunidade portuguesa, no respeito e na proteção da sua língua, cultura, religião e costumes”.

O Governo de Macau “tem ainda incentivado e apoiado a comunidade portuguesa a participar, de forma ativa, no desenvolvimento e nos assuntos da RAEM, em vários domínios”, frisou.

Por outro lado, Chui Sai On sublinhou que “a comunidade portuguesa de Macau, especialmente os macaenses, potenciou o papel de ponte de comunicação e intercâmbio de culturas”, com impacto no “desenvolvimento da cidade e progresso histórico”.

A crescente integração do território na China não deve ser temida pelos portugueses, cuja comunidade “deve ter ainda maior confiança nas perspetivas de desenvolvimento de Macau”, salientou.

A visita do chefe do Governo de Macau prolonga-se até 19 de maio, estando agendadas reuniões com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.

Chui Sai On, que lidera uma delegação do Governo da RAEM, desloca-se a Lisboa e ao Porto e vai presidir à sexta reunião da Comissão Mista Macau-Portugal com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O Governo de Macau vai ainda organizar, em Lisboa, uma exposição fotográfica para comemorar o 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM, que se assinala este ano.

Ainda na capital portuguesa, o mesmo responsável vai participar num debate com estudantes de Macau que frequentam o ensino superior em Portugal.

Chui Sai On vai assinar ainda com a Câmara Municipal do Porto “um memorando de entendimento para o quadro de cooperação na promoção de amizade”, informaram as autoridades do território administrado pela China.

Após a assinatura, o chefe do Executivo vai receber as Chaves da Cidade.

Após mais de 400 anos sob administração portuguesa, Macau passou a ser uma Região Administrativa Especial da China a 20 de dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia acordado durante um período de 50 anos.

Continuar a ler