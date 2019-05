Os Tesla já fazem diagnósticos e encomendam peças

A Tesla desenhou uma estratégia de comercialização que prescinde dos concessionários convencionais. Centros de vendas sim, de assistência também, mas os concessionários, bem como as margens que tipicamente absorvem, não fazem parte do léxico do construtor americano de veículos eléctricos. Mas se esta decisão tem aspectos positivos, acarreta igualmente alguns pontos negativos, que afectam os clientes, provocando atritos desnecessários.

Ao não possuir um concessionário em cada esquina, prática que os fabricantes “tradicionais” estão gradualmente a diminuir, a Tesla tornou mais lenta a detecção dos problemas de que possam enfermar os seus veículos. O mesmo acontece com a encomenda das peças necessárias para a reparação, além da marcação da intervenção e posterior montagem. Situação que aborrece os clientes “normais”, mas que enfurece os que usam os veículos da marca como carros de trabalho, tanto mais importante quanto a Tesla quer enveredar pelo car-sharing e ride-sharing.

Cars sometimes develop faults, all makes of car. But a car that self-diagnoses and issue, pre-orders the necessary parts, then lets you know, well that is both cool and incredibly efficient!

— Lycanthrope (@AskDrStupid) May 4, 2019