Papa Francisco obriga todos os sacerdotes e religiosos a denunciarem crimes de abuso sexual a Roma

O Papa Francisco aprovou esta quinta-feira uma norma que obriga todos os sacerdotes, religiosos e religiosas a denunciarem imediatamente a Roma todos os abusos sexuais de que tenham conhecimento, sejam eles antigos ou recentes, contra menores ou contra adultos. Não obriga, no entanto, a denúncia à polícia por considerar que há países no mundo onde a justiça é corrupta e existe perseguição religiosa. Na carta apostólica “Vos estis lux mundi” (“Vocês são a luz do mundo”) a obrigação inclui também a denúncia de casos de distribuição de pornografia que envolva crianças e jovens até aos 18 anos.

Com esta imposição, o Papa convida, também, todos aqueles que não tenham qualquer função na Igreja, mesmo sendo laicos, e às vítimas a denunciarem qualquer crime sexual que envolva um membro da Igreja de que tenham conhecimento. O perfeito da Congregação dos Bispos, citado pelo ABC, sublinha que “não se trata de criar suspeitas sobre os sacerdotes e bispos, pelo contrário: trazer à luz o quanto antes as maçãs podres”, disse o cardeal Marc Ouellet. O responsável lembra que nos casos destes abusos se incluem muitas vezes seminaristas e noviços que são vítimas dos seus superiores e quem “denuncia não pode ser sujeito a prejuízos, represálias ou descriminações”, diz.

Estas novas regras, que entram em vigor já a 1 de junho visam romper com a “lei do silêncio”, à qual muitos membros da Igreja, e mesmo fiéis, têm procurado não desobedecer a cada vez que têm conhecimento de um caso.

Na carta apostólica, agora aprovada, consta também um artigo que estabelece um prazo de um ano para que todas as dioceses criem uma estrutura acessível ao públicos para que possam prestar informações, “eventualmente a criação de uma oficina eclesiástica específica” que pode mesmo funcionar para mais que uma diocese.

Estas oficinas, ou comissões, deverão tratar de todas as denúncias, mesmo aquelas que sejam sobre omissões em casos de abuso sexual ou de tentativas de obstrução da justiça tanto civil como canónica. Aquelas que digam respeito a cardeais ou bispos podem ser apresentadas nestas oficinas ou diretamente à Santa Sé, através de um representante pontifício.

A norma lembra também que este tipo de denúncias “não constitui violação do segredo profissional”, pois responde a uma obrigação superior. O único segredo que se manterá, no entanto, será o da confissão. Tudo o que for dito nesta sede, manter-se-á entre o sacerdote e o fiel. O Papa deverá rever em breve o segredo pontifício, para que se restrinja apenas em casos de confidencialidade e privacidade das pessoas.

Prazos e recurso a laicos nos processos canónicos

De referir, também, que a norma agora aprovada é bastante clara: com exceção de denúncias manifestamente infundadas, todas as situações devem ser imediatamente reportadas a Roma pelo bispo imediatamente a seguir à denúncia. E a Santa Sé deverá responder em 30 dias a Roma onde deve decorrer a investigação canónica. O processo tem, depois, um prazo de 90 dias para terminar. Mais, se as vítimas assim o pretenderem, devem ser informadas do resultado.

Outra inovação é os recursos que o Papa impõe na condução de um processo canónico. O documento recomenda aos padres que investigam os casos que recorram a peritos laicos, de uma lista que deve estar preparada antecipadamente. Marc Ouellet explica que “as investigações implicam reconhecer atentamente as informação sobre os factos, muitas vezes em circunstâncias difíceis, mediante o exame a aparelhos eletrónicos e consultas com psicólogos e médicos”, competências apenas desempenhadas por laicos. “Às vezes noto um certo nervosismo por parte de alguns sacerdotes que se sentem deslocados por causa do papel dos laicos, parece-me que não se justifica”.

As sanções aplicadas aos padres que cometam um um crime desta natureza variam, mas podem no caso mais grave resultar na expulsão do sacerdócio.

As conferências episcopais devem rever os protocolos da Congregação da Doutrina da Fé, elaborados em 2011, para criar um fundo nas dioceses que tenham dificuldade em suportar os custos destes novos órgãos.

A nova norma também deixa claro que o Papa apoia completamente as vítimas e que estas têm total liberdade para denunciar os abusos à polícia ou mesmo à comunicação social.

Esta é a primeira medida concreta da Igreja depois do encontro no Vaticano que reuniu bispos de todo o mundo. Em março, logo após esse encontro, foi promulgada uma lei idêntica no Estado do Vaticano, que estabelecia a denúncia obrigatória naquele território, aumentado para 20 anos o período de prescrição dos crimes, após a maioridade da vítima. Agora esta nova norma responsabiliza pessoalmente os bispos, obrigando-o a prestar contas a todas as partes envolvidas e a uma maior transparência no processo, em que o único limite é a confidencialidade das pessoas.

