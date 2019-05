Portugal atinge recorde de vendas de veículos elétricos em 2018 e é o sexto país mais vendedor do mundo

Portugal vendeu o maior número de sempre de veículos elétricos ligeiros de passageiros em 2018, divulgou a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que promove no fim-de-semana, em Torres Vedras, o seu 7.º encontro nacional.

Dados da associação apontam para 8.241 veículos elétricos ligeiros de passageiros vendidos em 2018, ano em que “se venderam tantos carros como entre os anos de 2010 e 2017”, afirmou à agência Lusa o seu presidente, Henrique Sánchez. As vendas aumentaram 95% face a 2017, ano em que foram vendidos 4.237 automóveis elétricos ligeiros de passageiros.

O setor mantém a tendência de crescimento em 2019 e, no primeiro trimestre, foram vendidos 2.174 veículos 100% elétricos, contra 756 em igual período de 2018, representando uma subida de 188%. O aumento das vendas dos automóveis híbridos foi de 17%, com 926 unidades vendidas em 2019, contra 792 em 2018.

O crescimento deve-se ao “aumento para 38 do número de modelos disponíveis no mercado e com o aumento da autonomia dos veículos”, justificou o dirigente.

A nível mundial, Portugal é o sexto país a vender mais veículos destes, tendo apenas à frente a Noruega, com 50% da quota de mercado, Suécia, Finlândia, Holanda e China. Entre os países europeus, Portugal é o terceiro, atrás da Holanda e da Áustria, mas desce para quarto a ter a maior quota de mercado, sendo ultrapassado pela Suécia, Finlândia e Holanda.

Em Portugal, existem 26 mil veículos elétricos matriculados a circular, segundo os dados da entidade.

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos promove, no fim-de-semana, em Torres Vedras, o 7.º Encontro Nacional de Veículos Elétricos. O evento divide-se em encontro de utilizadores, com 400 participantes inscritos, e zona com 48 expositores, desde as marcas de veículos, fabricantes dos postos de carregamentos e comerciantes de eletricidade para a mobilidade elétrica. Entre as novidades, vai estar em exposição o Tesla Model 3, o último veículo 100% elétrico, com autonomia de 500 quilómetros, que começou a ser vendido este ano.

O certame disponibiliza ainda zona de carregamento de veículos, com uma potência de 500 quilowatts, e zona de atividades de animação para adultos e crianças, desde circuito de carros elétricos, experimentação de motas, exibições, circuito de aceleração, entre outros, de acesso gratuito. Os visitantes podem também efetuar testes de condução e circular pela cidade a testar alguns dos modelos presentes. O programa integra ainda uma tertúlia e um desfile de veículos pela cidade.

