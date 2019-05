Primeiros resultados dão vitória ao ANC nas eleições legislativas da África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC), que está no poder desde 1994 na África do Sul, lidera as eleições legislativas, segundo resultados preliminares apresentados esta quinta-feira pela Comissão Eleitoral Independente, refere o Correio da Manhã.

O ANC, partido histórico de Nelson Mandela, está a liderar com 54,65% dos votos, segundo dados da Comissão Eleitoral Independente.

A Aliança Democrática (DA), principal partido da oposição, surge em segundo lugar com 26,49% dos votos, à frente da terceira maior força política do país, o partido de esquerda radical Fighters for Economic Freedom (EFF), com 8,07%.

Os sul-africanos foram esta quinta-feira chamados a votar, numa altura em que o país enfrenta uma estagnação na economia, com uma dívida pública que não para de crescer, desemprego e escândalos que atingem o próprio partido, que a avaliar pelos resultados preliminares não foi afetado nos resultados.

Continuar a ler