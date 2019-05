Salário médio líquido nacional passou os 900 euros

O salário médio líquido nacional ultrapassou, pela primeira vez, os 900 euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com o Jornal de Negócios há também menos trabalhadores a receber ordenados mais baixos. Ainda assim, mais de metade dos portugueses garante receber menos do que este valor médio.

Os dados do INE são obtidos através de um inquérito em que se procuram respostas à questão: “Pode dizer-me um valor aproximado do seu ordenado mensal líquido?”. E concluem que comparando este primeiro trimestre de 2019 com o de 2018, a média de salários declarados pelos inquiridos fixou-se nos 902 euros.

Segundo o INE, o número de pessoas diz receber menos de 600 euros passou de 34,7% no primeiro trimestre de 2011, para 26% no mesmo período de 2018 e para 17,6% no primeiro trimestre deste ano. Para os números contribuiu o aumento do salário mínimo em janeiro, para 600 euros (brutos).

No caso dos homens, o limiar dos 900 euros tinha sido ultrapassado há quase quatro anos, e o rendimento médio está agora nos 985 euros, 19% acima das mulheres, que recebem em média 827 euros.

O Banco de Portugal revelou esta quarta-feira que em 2018 as remunerações declaradas à Segurança Social (vencimento do setor privado e dos novos funcionários públicos) cresceram 2,4%, acelerando face a 2017 (1,7%).

