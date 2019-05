Terceiro maior partido moçambicano confirma Daviz Simango como candidato presidencial

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, confirmou esta quinta-feira a candidatura de Daviz Simango à Presidência da República nas eleições gerais de 15 de outubro, em cumprimento da decisão do congresso da organização, realizado em 2017.

Claramente [Daviz Simango é o candidato do MDM], o congresso assim definiu”, declarou Moisé Chechene, porta-voz do Conselho Nacional do MDM, órgão que está reunido desta quinta-feira a domingo na cidade da Beira, centro de Moçambique.