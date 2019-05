Vale do Lobo. Ex-acionista diz que Caixa exigiu ser acionista para financiar o negócio

Foi a Caixa Geral de Depósitos que exigiu ser acionista da sociedade que comprou o resort de Vale do Lobo em 2006. Segundo afirmou o ex-acionista e presidente da sociedade, Diogo Gaspar Ferreira, esta foi uma das condições transmitidas para autorizar o financiamento a este negócio, num processo onde participou ativamente o então administrador da CGD, Armando Vara.

A condição de querer entrar no capital até apanhou de surpresa os acionistas privados que pediram o empréstimo para comprarem Vale do Lobo e deu origem a uma negociação, mas acabaram por aceitar ceder 25% do capital da sociedade, disse Gaspar Ferreira esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa.

Confrontado por Paulo Sá do Partido Comunista sobre as condições que a direção de risco do banco recomendou para esta transação — pela informação disponível este parecer ia exatamente no sentido de contrário de exigir a redução da exposição da Caixa à operação — afirmou desconhecer. Uma dessas condições que não foi cumprida era que os acionistas privados entrassem com mais capital próprio na transação financiada pela Caixa. Outra foi a partilha do esforço e do risco pela Caixa com outros bancos.

Mas a CGD não só financiou sozinha a compra de Vale do Lobo como ficou com 25% da sociedade gestora, através da Wolfpart, o que fez disparar a exposição ao incumprimento da sociedade. Gaspar Ferreira defende contudo que a Caixa colocou esta condição porque quis ter acesso e um maior controlo do negócio. No entanto, reconheceu que o banco acabou por ser “um acionista distante” que nem perante o incumprimento manifestou interesse em assumir a gestão do resort.

As condições que descreveu como “duras” e “exigentes” para a concessão do empréstimo por parte da Caixa foram negociadas com Armando Vara, então administrador, e o diretor comercial do Sul, Alexandre Santos. Mas Diogo Gaspar Ferreira não sabe como é que o dossiê do projeto foi parar a Armando Vara. Quem contactou com a banca foi outro acionista, Rui Horta e Costa (que tinha trabalhado na banca de investimento). Segundo Gaspar Ferreira, Horta e Costa, um dos acionistas que comprou Vale do Lobo, terá falado com vários bancos — Santander, BCP e BES. Mas a CGD foi quem respondeu mais rápido e mostrou maior interesse, clarificou ao deputado Carlos Pereira do PS, e por isso prosseguiram negociações exclusivas com o banco público.

Gaspar Ferreira diz que a Caixa não pediu um sindicato bancário, ao contrário da recomendação dada pela direção do risco. E afirma ainda que o modelo de negócio que não evoluiu. “A nossa estrutura não mudou nunca”. E desmente que não tenham dado nada em troca, referindo avales pessoais dados por todos os acionistas durante um ano para um financiamento de 180 milhões de euros.

“Acho triste” que administração Caixa tenha recusado visitar Vale do Lobo

Gaspar Ferreira classificou a Caixa como um “acionista ausente” em Vale do Lobo. E até contou ao deputado Duarte Marques do PSD que tentou convencer o banco do Estado a reunir lá o conselho de administração, em vão. “Acho estranho e acho triste. Se fossem visitar dariam mais valor ao resort”. O ex-presidente diz ainda que o banco público se afastou ainda mais depois de financiada a transação e confirma que chegou a contactar Armando Vara já depois de este ter ido para o BCP para tentar ter acesso à administração do acionista desinteressado.

Na intervenção inicial, Gaspar Ferreira revelou que a Caixa recusou duas propostas de fundos internacionais “credíveis” para comprar Vale do Lobo em 2013 e 2017. Segundo o antigo presidente da sociedade do resort de luxo, em 2013 um fundo de investimento inglês fez uma proposta de 180 milhões de euros para comprar a dívida da empresa à Caixa, mas esta recusou. Já em 2017, o banco terá recusado nova proposta de um fundo internacional “credível” de 160 milhões de euros, tendo optado por transferir o resort para um fundo de reestruturação, a ECS gerida por António de Sousa. Para Gaspar Ferreira, estas recusas são um sinal de que o banco do Estado esperava recuperar mais, mantendo o resort.

O ex-presidente de Vale do Lobo desmentiu a tese de que as perdas da Caixa em Vale do Lobo em 2006 tenham decorrido de uma “decisão errada de compra”, atirando as culpas para a maior crise económica e financeira, nomeadamente no setor imobiliário. Gaspar Ferreira diz que até 2009, quando as vendas de lotes foram superiores a 30 milhões de euros por ano, o resort cumpriu as condições do financiamento. E diz que foram pagos cerca de 100 milhões de euros em juros e capital ao banco, apesar de confirmar o incumprimento a partir de 2009, e que foram exigidos avales pessoais aos administradores.

O ex-presidente sublinha ainda que o financiamento foi dado contra a hipoteca do património imobiliário que garantia 145% do valor financiado pela Caixa. O resort foi avaliado em 270 milhões de euros e comprado por 230 milhões de euros em 2006. O dinheiro veio todo do banco do Estado que no final de 2017 tinha um crédito sobre esta sociedade superior a 300 milhões de euros.

Diogo Gaspar Ferreira, que foi presidente da sociedade gestora de Vale do Lobo até final de 2017, é o primeiro “devedor” a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O empresário e os seus sócios foram financiados pelo banco público para comprar o resort em 2006, um dossiê que foi encaminhado para a direção comercial da Caixa pelo então administrador, Armando Vara.

