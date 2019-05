Catarina Costa conquista medalha de bronze no Grand Slam de Baku

Catarina Costa foi o grande destaque da Seleção Nacional de judo no primeiro dia do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, ao conquistar a medalha de bronze na categoria de -48kg após derrotar no combate decisivo a brasileira Gabriela Chibana.

A atual 16.ª melhor judoca do ranking de -48kg, que ficou isenta na primeira ronda, começou por vencer a brasileira Nathalia Brígida, derrotando de seguida a sérvia Milica Nikolic, nona classificada da hierarquia mundial. Nas meias-finais, antes do triunfo frente a Chibana que garantiu o terceiro lugar, Catarina Costa perdeu com a espanhola Abelenda Martínez, que viria a vencer de forma surpreendente a categoria depois de bater na final a também espanhola Júlia Figueroa.

Também em -48kg, Maria Siderot, 31.ª do ranking, terminou no quinto lugar após vencer três judocas com melhor posição na categoria: a alemã Katharina Menz (18.ª), Maryna Cherniak (17.ª) e Gabriela Chibana (26.ª). Nas meias-finais, a portuguesa perdeu com Júlia Figueroa (15.ª), seguindo-se nova derrota com Milica Nikolic.

Já a medalhada olímpica Telma Monteiro, na categoria de -57kg, não foi além da sétima posição: venceu a russa Natalia Golomidova e a israelita Timna Nelson Levy antes de cair nas repescagens após perder com a alemã Theresa Stoll. Nessa fase, foi derrotada com a chinesa Hongjie Tian, caindo assim antes de poder discutir ainda a luta pela medalha de bronze.

Joana Ramos (vitória com a georgiana Mari Makharashvili e derrota com a israelita Gefen Primo em -52kg) e João Crisóstomo (derrota no combate inicial com o israelita Baruch Schmailov em -66kg) foram os outros dois portugueses em prova neste primeiro dia do Grand Slam de Baku, que se irá realizar até domingo com a presença de mais judocas portugueses como Nuno Saraiva (-73kg), Anri Egutidze (-81kg), Jorge Fonseca (-100kg), Bárbara Timo (-70kg), Yahima Ramírez (-78kg) e Rochele Nunes (+78kg) entrarão em competição no Azerbaijão nos próximos dois dias.

