Costa não se demite. “É a vitória da responsabilidade”

É o fim da crise política pré-anunciada. Depois de o Parlamento ter chumbado a proposta da reposição integral do tempo dos professores, António Costa confirma que não há demissão. “Fomos ao limite do que era possível”, disse numa declaração à imprensa, referindo-se aos dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço que vai ser mitigado aos professores. “É a vitória da responsabilidade”, acrescentou.

“Nos termos do decreto-lei é garantido a todos o descongelamento da carreira e é garantida a recuperação possível do tempo que esteve congelado aos professores”, começou por dizer António Costa, a partir de São Bento, congratulando a Assembleia da República (neste caso o PS, PSD e CDS) por ter “rejeitado em plenário o que tinha sido aprovado na comissão”. Tinha sido com base nessa aprovação, em sede de comissão, que o primeiro-ministro tinha convocado os jornalistas, há exatamente uma semana, para lançar um pré-aviso de demissão — demitia-se caso a proposta que previa a contagem integral do tempo de serviço dos professores fosse aprovada na votação final.

Com este chumbo, diz Costa, fica garantido que a recuperação de tempo “se faz de modo a respeitar a equidade, a estabilidade financeira e a nossa credibilidade internacional”. Em resumo: “É a vitória da responsabilidade”.

Ao PSD e CDS, que o acusaram de ter encenado um “teatro” por motivos de cálculo eleitoral, Costa responde que ficou provado que quem se refugiou num teatro foi PSD e CDS e fizeram-no “para fugir à realidade”. “A realidade triste a que assistimos foi a de uma enorme cambalhota: os que foram os campeões da austeridade quiseram ser os campeões da generosidade, fingindo que davam aos professores o que não iam dar”, disse.

António Costa, que sempre protegeu os seus parceiros de “geringonça” na gestão deste dossiê dos professores, chegou mesmo a citar o PCP para explicar como o PSD e o CDS se preparavam para “não dar nada aos professores”, caso as cláusulas de salvaguarda que queriam ver aprovadas tivessem tido luz verde esta tarde no Parlamento. “Se as cautelas tivessem sido aprovadas, o que era dado aos professores era nada. Levaria, como disse um dos partidos que votou a favor da proposta [o PCP], 50 anos a fazer essa recuperação”, afirmou.

Continuar a ler