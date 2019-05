Disney cria curta de “Winnie-The-Pooh” para celebrar o nascimento de Archie

Para celebrar a chegada do primeiro filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, de seu nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a Disney divulgou uma curta-metragem especial com a personagem Winnie-The-Pooh.

Na curta de apenas 25 segundos, conhecida esta quinta-feira, é possível ver o urso amarelo a viajar desde o Bosque dos Cem Acres até Windsor para visitar os duques de Sussex. Durante a viagem, Winnie-The-Pooh carrega um livro de histórias debaixo do braço, o qual será, mais tarde, entregue a Meghan Markle: é precisamente assim que termina a curta, com o urso sentado no chão, ao lado do casal Sussex e na companhia do berço do pequeno Archie. Nas imagens finais, Meghan está sentada a ler o livro, a desvendar os seus contos.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special???? pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ — Omid Scobie (@scobie) May 9, 2019

A curta foi ilustrada à mão pelo artista da Disney Kim Raymond. Esta não é, contudo, a primeira vez que o ursinho Pooh se alia à realeza britânica. Quando a personagem celebrou 90 anos no mesmo ano em que a rainha Isabel II, um livro de edição especial foi publicado para celebrar a ocasião.

O bebé de Harry e de Meghan Markle nasceu no passado dia 6 de maio, depois de muita expetativa acumulada um pouco por todo o mundo. Dois dias depois, a família de três posava pela primeira vez diante das câmaras e anunciava o nome do pequeno.

