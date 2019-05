EUA e China encerram conversações sem acordo sobre aumento de tarifas de importação

Os Estados Unidos e a China terminaram esta sexta-feira uma ronda de conversações comerciais descritas como construtivas pelo secretário do Tesouro norte-americano, mas sem chegarem a acordo sobre o aumento de tarifas a produtos chineses importados pelos EUA.

“Houve discussões construtivas de ambos os lados”, afirmou Steven Mnuchin no fim das conversações, que terminaram horas depois do início do aumento de tarifas a mais de 5.000 produtos chineses.

A partir desta sexta-feira, as tarifas aplicadas a esses produtos aumentaram de 10% para 25%, uma taxa que agora afeta quase metade das importações vindas da China.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta sexta-feira na rede social Twitter que o aumento das tarifas vai fortalecer os Estados Unidos.

Tariffs will make our Country MUCH STRONGER, not weaker. Just sit back and watch! In the meantime, China should not renegotiate deals with the U.S. at the last minute. This is not the Obama Administration, or the Administration of Sleepy Joe, who let China get away with “murder!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

Over the course of the past two days, the United States and China have held candid and constructive conversations on the status of the trade relationship between both countries. The relationship between President Xi and myself remains a very strong one, and conversations…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

A China lamentou profundamente a decisão dos Estados Unidos e já anunciou que vai ter que tomar “as medidas necessárias” para responder, sem esclarecer quais serão, mas manifestou vontade de continuar a negociar com Washington.

