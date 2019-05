Francisco Lacerda demite-se do cargo de presidente dos CTT

Francisco Lacerda, presidente dos CTT, apresentou esta sexta-feira a sua demissão do cargo, informou a empresa em comunicado. O mandato do gestor terminava este ano.

Os CTT informam ainda que Lacerda tomou a decisão por “entender ser do interesse da Sociedade proceder a uma transição da liderança da equipa executiva” da empresa.

O ECO avança que será João Bento, atual administrador não executivo, o novo presidente executivo dos CTT.

O gestor já tinha decidido que não continuaria num novo mandato, refere o ECO. Francisco Lacerda, que cumpria o seu terceiro mandato, estava nos CTT desde 2012 e foi o responsável pelo processo de privatização da empresa.

No atual mandato de 2017/2019, os CTT estão a consolidar o lançamento do Plano de Transformação Operacional e do Plano de Modernização e Investimento. A empresa está ainda a modernizar as atividades de encomendas e a desenvolver a criação do Banco CTT.

Continuar a ler