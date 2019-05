Galpgate. Ex-secretários de Estado e administrador da Galp acusados no caso das viagens do Euro 2016

Em atualização

Dois ex-secretários de Estado do atual Governo (Fernando Rocha Andrade e Jorge Oliveira), um ex-assessor de António Costa (Vitor Escária) e Carlos Costa Pina (administrador da Galp e ex-secretário de Estado do Tesouro de José Sócrates) foram acusados do crime de recebimento indevido de vantagem. Estes são os três principais arguidos do caso Galpgate, cuja fase de inquérito chega agora ao fim com a acusação contra 16 arguidos.

Entre esses 16 arguidos, encontram-se duas pessoas coletivas (a Galp Energia, SGPS, e a Galp Energia, SA).

Com a acusação, o procurador Pedro Roque solicita ainda que “a aplicação da pena acessória de proibição do exercício de função de titulares de cargos públicos, de funcionários públicos ou de agentes da administração” para Fernando Rocha Andrade (atualmente vice-presidente do Grupo Parlamento do PS), Jorge Oliveira, Vítor Escária e a sua mulher Susana Escária, João Bezerra da Silva (ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade), Pedro Matias e para os autarcas Álvaro Beijinha e Nuno Mascarenhas.

De acordo com o despacho de acusação, a que o Observador teve acesso, o Ministério Público entende que é “manifesto que a prática dos crimes (…) imputados” a Fernando Rocha Andrade, Jorge Oliveira, Vítor Escária e a sua mulher Susana Escária, João Bezerra da Silva (ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade), Pedro Matias (ex-chefe de gabinete do secretário de Estado da Indústria) e para Álvaro Beijinha (presidente da Câmara do Santiago do Cacém) e Nuno Mascarenhas (edil de Sines) “implicou a perda da confiança necessária o exercício de funções públicas”. Daí a necessidade de proibir, através de uma pena acessória no caso de condenação, que venham a ocupar novamente cargos públicos e políticos, lê-se no despacho assinado pelo procurador Pedro Roque.

Do ponto de vista prática, isso significa que Fernando Rocha Andrade, Álvaro Beijinha e Nuno Mascarenhas são os principais visados por esta medida cautelar requerida pelo Ministério Público. Isto porque são os únicos que continuam a exercer funções públicas. Rocha Andrade é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, enquanto Beijinha e Mascarenhas são, respetivamente, líderes das autarquias de Santiago do Cacém e de Sines.

Esta acusação tornou-se inevitável a partir do momento em que a juíza de instrução criminal titular dos autos, tal como o Observador noticiou em exclusivo a 15 de fevereiro, recusou a suspensão provisória do processo requerida pelo Ministério Público para os principais arguidos. Entre críticas indiretas ao Governo de António Costa (por ter aprovado o código de conduta apenas após a comunicação social ter noticiado as ofertas realizadas pela Galp a três ex-secretários de Estado e sete ex-assessores e ex-chefes de gabinete) e à falta de arrependimento dos arguidos, a juíza Cláudia Pina censurou os ex-secretários de Estado (Fernando Rocha Andrade, Jorge Oliveira e João Vasconcelos, entretanto falecido) de por porem em causa a “credibilidade das instituições democráticas”. A magistrada do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa chegou mesmo a invocar o acesso que Vítor Escária tinha ao primeiro-ministro António Costa para sustentar que os arguidos tinham “contactos privilegiados com decisores políticos”, logo, poderiam influenciar a favor dos interesses comerciais da Galp. E a magistrada disse mesmo, sobre todos os arguidos: “A gravidade dos factos e a lesão que os mesmos causam à credibilidade das instituições democráticas é notória para um cidadão médio, colocado na posição dos arguidos”.

Lista dos principais acusados do caso das viagens da Galp:

Fernando Rocha Andrade (ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Jorge Oliveira (ex-secretário de Estado da Internacionalização) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Vítor Escária (ex-assessor económico do primeiro-ministro António Costa e José Sócrates) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Carlos Costa Pina (administrador da Galp e ex-secretário de Estado do Tesouro) — 4 crimes de recebimento indevido de vantagem

Susana Escária (ex-chefe de gabinete do secretário de Estado da Indústria) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

João Bezerra da Silva (ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Pedro Matias (ex-chefe de gabinete do secretário de Estado da Indústria) 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Álvaro Beijinha (presidente da Câmara de Santiago do Cacém) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Nuno Mascarenhas (presidente da Câmara de Sines) – 1 crime de recebimento indevido de vantagem

Galp Energia, SGPS e Galp, SA (em regime de co-autoria com José Monteiro Nunes, Nuno Filipe Coutinho e Eduardo Guedes de Oliveira) — 8 crimes de recebimento indevido de vantagem

