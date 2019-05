Já tocou o sino em Wall Street. Uber entra em bolsa a valer 45 dólares por ação

Era um dos IPO (admissão de uma empresa em bolsa) mais antecipados e o maior desde que a Alibaba começou a ser cotada na bolsa de Nova Iorque. A partir desta sexta-feira, quem quiser comprar ações da Uber pode fazê-lo. Os títulos começaram a ser cotados a 45 dólares cada, no mínimo do intervalo previsto (entre 44 e 50 dólares), abaixo das expectativas dos investidores. A este preço, a empresa liderada por Dara Khosrowshahi entra em bolsa a valer 82,4 il milhões de dólares, quando o intervalo máximo lhe permitia ira até aos 91 mil milhões.

O polémico fundador da Uber, Travis Kalanick, assistiu à cerimónia do chão da bolsa de Nova Iorque juntamente com o pai, alguns colaboradores, investidores e membros do conselho de administração da empresa. O ex-CEO pediu a Dara Khosrowshahi para estar no balcão onde o sino é tocado, mas não lhe foi permitido o acesso. Chegou a Wall Street num UberX.

